Про це 24 Каналу заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. За його словами, якби керівник "Вагнера" не зупинився, а зайшов у Москву, ланцюгова реакція, на яку він так сподівався, відбулася б.

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"Тут можна сказати "зека підвела чуйка": Пригожин під тиском перемовників дав заднього ходу. Якби він зайшов у Москву, ця ланцюгова реакція відбулася б, і на його сторону почали б переходити всі інші військові підрозділи", – переконаний ексочільник ГУР.

Москва не була готова до штурму вагнерівцями

У Євгенія Пригожина були усі шанси завершити цей переворот із кардинально іншим результатом. Столиця Росії не була готова до бунту такого масштабу: туди рушило приблизно 350 одиниць техніки, 9 танків, чотири БМП-Тигр, гради, гаубиці, зенітно-ракетні комплекси.

Це був справжній заколот, який підтвердила американська розвідка. Він готувався завчасно, і ті боєприпаси, на нестачу яких постійно скаржився Пригожин, насправді акумулювалися на складах біля кордону з Росією,

– пояснив військовий експерт.

Все, що могли зробити чиновники у Москві – перекопувати дороги, підірвати декілька мостів. Втім це лише доводить, що місто було цілком не готове до подій 24 червня.

Найбільше приниження Путіна

Заколот Пригожина показав, що позиція Владіміра Путіна дуже слабка, а сам диктатор готовий на будь-які приниження для того, щоб зберегти свою владу.

"Для України, на жаль, повстання закінчилось до того, як основні російські сили були відведені з лінії фронту і перекинуті на Москву. Але відбулися не менш важливі речі: Пригожин завдав особистої шкоди культу особистості Путіна; по суті спростував усі аргументи Путіна щодо війни, зокрема й думку про те, що вторгнення було спровоковане ймовірною загрозою з боку України та НАТО", – сказав ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Чому Пригожин дав задній хід: дивитись відео

Події посіяли сумніви у росіян щодо сенсу війни та компетенцій військового керівництва Росії. Це матиме довгострокові наслідки як всередині країни, так і на полі бою, запевнив Валерій Кондратюк.

Що відомо про заколот Пригожина 24 червня