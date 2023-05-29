Путин не дает приказа о его уничтожении: чем Пригожин заслужил карт-бланш в критике Кремля
В последнее время главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все острее высказывается в адрес Владимира Путина и военного руководства России. Прежде всего, в грубой форме критикует стиль правления кремлевского диктатора, обвиняет армию в небоеспособности и коррумпированности.
Есть только одна видимая причина, почему после подобных слов Пригожин до сих пор остается живым. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Яковенко отметил, что Пригожин был отодвинут от окружения Путина еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но впоследствии беспрецедентная неэффективность армии агрессора заставила Путина принять предложение с помощью Пригожина и его наемников.
Почему Пригожина до сих пор не ликвидировали
Сейчас "повара Путина" после полученных возможностей все труднее остановить или противодействовать ему. Ведь он объят ореолом славы после хоть каких-то успехов на Бахмутском направлении, хотя и успехами такое количество потерь под небольшим населенным пунктом за 9 месяцев сложно назвать.
Это условная победа, которую за последние 9 месяцев одержала Россия. Потому как можно подвинуть маршала победы? Его будут выжимать, ему будут противодействовать, но вообще Путин пока не дает добро на его уничтожение и в ближайшее время, вероятно, не даст,
– объяснил Яковенко.
Яковенко предположил планы Кремля относительно Пригожина: смотреть видео
Что известно о намерениях вагнеровцев выйти из Бахмута
- Вагнеровцы понесли огромные потери на Бахмутском направлении. Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что их могут переместить на три направления. Военные аналитики предполагают, что это может быть Лиманское и Купянское направление, Марьинка – Авдеевка и Угледар.
- По состоянию на 29 мая известно, что сейчас в Бахмуте "Вагнера" заменяют регулярными подразделениями России. В этом направлении сейчас активно происходит ротация, однако ВСУ эффективно ей противодействуют.
- Заметим, что Институт изучения войны пришел к выводу, что Пригожин пытается подорвать авторитет Путина критикой, ведь диктатор не выполнил обещаний, которые давал своему "повару".