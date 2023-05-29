Путин не дает приказа о его уничтожении: чем Пригожин заслужил карт-бланш в критике Кремля

В последнее время главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все острее высказывается в адрес Владимира Путина и военного руководства России. Прежде всего, в грубой форме критикует стиль правления кремлевского диктатора, обвиняет армию в небоеспособности и коррумпированности.

Есть только одна видимая причина, почему после подобных слов Пригожин до сих пор остается живым. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Яковенко отметил, что Пригожин был отодвинут от окружения Путина еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но впоследствии беспрецедентная неэффективность армии агрессора заставила Путина принять предложение с помощью Пригожина и его наемников.

Почему Пригожина до сих пор не ликвидировали

Сейчас "повара Путина" после полученных возможностей все труднее остановить или противодействовать ему. Ведь он объят ореолом славы после хоть каких-то успехов на Бахмутском направлении, хотя и успехами такое количество потерь под небольшим населенным пунктом за 9 месяцев сложно назвать.

Это условная победа, которую за последние 9 месяцев одержала Россия. Потому как можно подвинуть маршала победы? Его будут выжимать, ему будут противодействовать, но вообще Путин пока не дает добро на его уничтожение и в ближайшее время, вероятно, не даст,

– объяснил Яковенко.

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