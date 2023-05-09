Как позориться – так по полной: почему Путин не решился отменить парад на 9 мая

В России 9 мая прошло позорное действо, назвавшееся там парадом "победы". Сеть разрывают видео с пустой площадью, по которой едет одинокий танк и унылыми лицами международных гостей.

Несмотря на откровенный провал, Кремль не мог позволить себе отменить парад, ведь это было бы свидетельством полного коллапса в России. Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Рыбачук обратил внимание на то, что лица лидеров 7 стран, которые приехали в Россию были крайне испуганными. Интересна была реакция шествия во главе с Путиным, когда на Красной площади раздался отзвук взрыва, источник которого не установлен.

Почему парад не отменили

Аналитик отметил, что россияне неадекватно относятся к дате 9 мая. Они сделали из дня "победы" буквально "скреп" – величайшую победу и символ России всех времен и народов.

Все остальные "скрепы" треснутые и поцарапанные, если бы не было еще и парада, упала бы вся идеологическая основа России, подчеркнул Рыбачук.

Путин долгое время работал над тем, чтобы Вторая мировая война стала для россиян чем совсем другим. Он положил начало риторике, мол, во Второй мировой войне против России воевал весь мир.

Вместо этого они рассказывают, что Советский Союз всех переломил, и поэтому отменить парад – это был бы осиновый кол в тело кремлевского вампира.

– добавил спикер.

В Москве не решились отменить парад, хотя в других регионах он был упразднен, равно как и акция "Бессмертный полк". Хотя и показать в Москве откровенно было нечего, ведь в очередной раз 9 мая определяли как день, до которого нужно взять Бахмут, но и здесь ничего не произошло, резюмировал Рыбачук.

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