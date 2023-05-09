Попри цей відвертий провал, Кремль не міг дозволити собі скасувати парад, адже це було б свідченням повного колапсу в Росії. Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Рибачук звернув увагу на те, що обличчя лідерів 7 країн, які приїхали до Росії були вкрай переляканими. Цікавою була реакція ходи на чолі з Путіним, коли на Червоній площі роздався відгомін вибуху, джерело якого не встановлене.

Чому парад не скасували

Аналітик зауважив, що росіяни неадекватно ставляться до дати 9 травня. Вони зробили з дня "пабєди" буквально "скрєп" – найбільшу перемогу і символ Росії всіх часів та народів.

Всі інші "скрєпи" тріснуті та подряпані, якби не було ще й параду, впала б вся ідеологічна основа Росії, підкреслив Рибачук.

Путін довгий час працював над тим, щоб Друга світова війна стала для росіян чимось абсолютно іншим. Він започаткував риторику, мовляв, у Другій світовій війні проти Росії воював увесь світ.

Натомість вони розповідають, що Радянський Союз усіх переламав, і тому скасувати парад – це був би осиновий кіл в тіло кремлівського вампіра,

– додав мовець.

В Москві не наважилися скасувати парад, хоча в інших регіонах він був скасований, так само як і акція "Безсмертний полк". Хоча і показати в Москві відверто не було чого, адже вчергове 9 травня визначали як день, до якого потрібно взяти Бахмут, але і тут нічого не сталося, резюмував Рибачук.

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Російський парад став справжнім провалом і приводом для насміхань