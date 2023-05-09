Поки так звана "втарая армія міра" б'є рекорди відвідуваності "концерту Кобзона" – туди відправилися вже 195 тисяч окупантів – в Москві спробували провести "грандіозний парад". Тільки техніки щось було ой як мало.

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Серед танків можна було зауважити лише "музейний експонат" Т-34. Цю машину почали виробляти серійно ще в 1940 році. Якщо в минулі роки окупанти постійно звозили свої Т-90М "Прорив", Т-80БВМ, БМП-3 або ж ЗРК "Панцир", "Бук", "Тор" тощо, то зараз їх взагалі не було. Виникає цілком логічне питання – а куди ж поділася уся техніка?

Неодноразово чув, що це – останній "дєнь побєди" в Путіна. Будемо на це сподіватися. Такого позориська ніхто і ніколи у світі не бачив. Можливо, в ЦАР навіть кращі паради перемоги, ніж той, який відбувся в Росії,

– зазначив ведучий 24 Каналу Фарід Шарафмал.

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Маразматична промова Путіна

Російський диктатор знову повторював свої жалюгідні тези про злий Захід; про традиційні цінності та "дєнь вєлікої побєди", який росіяни самі собі присвоїли. Особливо цинічно, що паралельно вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну та вбивають цивільне населення.

Щоправда, цьогорічна промова Путіна була дуже короткою. А ті, хто були поруч, сиділи з дуже стривоженими обличчями. Можливо, вони думали про контрнаступ ЗСУ, який може відбутися вже незабаром.

Насправді промова була достатньо короткою. Говорив стисло і не дуже натхненно. Минулого року у нього було більше віри у "вєлічіє" своєї тимчасової країни та у своє "вєлічіє",

– зауважила ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

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