Главное достижение года – енот, – Яковенко объяснил, почему Путин отменил ежегодную пресс-конференцию
Российский диктатор Владимир Путин отменил комплекс традиционных предновогодних мероприятий. Все потому, что успехов в 2022 году у него не было. А, пожалуй, его главное достижение за 12 месяцев – енот из Херсона, взятый в плен.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Как известно, диктатор решил не проводить традиционную предновогоднюю пресс-конференцию. Также неизвестно, состоится ли послание Путина к российскому парламенту.
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В 2023 году перед Путиным "маячит" поражение в войне
Как отметил Яковенко, все эти меры связаны с подведением итогов года и взглядом на следующий год. А это очень неприятные вещи для Путина. Ему нечего рассказывать. Россия не имела особых достижений за 2022 год. А наоборот – уверенно катится вниз.
Конечно, диктатор может начать рассказывать бред, что "присоединил" новые территории к России. Но еще неизвестно, какие территории вообще останутся подконтрольны оккупантам до Нового года.
С чем выходить – непонятно. Со взятым в плен енотом? Главное достижение. Или с убитым главой МИД Беларуси. 2 серьезных успеха, которых достигла российская армия. А все остальное – неудачи и провалы,
– отметил Яковенко.
Почему Путин отменил традиционные предновогодние мероприятия – мнение Яковенко: смотрите видео
Тем более Путину тяжело смотреть в предстоящий 2023 год, где перед ним нависает угроза военного поражения. Сюда еще следует добавить недавнее заявление G7, что диктатора привлекут к ответственности за преступления в Украине.
Также непонятно, в каком вообще психологическом состоянии находится диктатор. Яковенко отметил, что впервые за все время увидел его на публике во время выступления пьяным, что может свидетельствовать о его ужасном состоянии.
Путин отменил предновогоднюю пресс-конференцию
- В Кремле впервые за 10 лет решили не проводить традиционную предновогоднюю конференцию российского диктатора Путина. Почему так произошло – пока неизвестно.
- Есть предположение, что Путин хочет избежать неудобных вопросов о войне в Украине и мобилизации. Обычно на таких пресс-конференциях диктатору устраивают "теплую ванну". Однако встречаются журналисты, которые задают острые вопросы.
- Но может быть и другая причина. СМИ сообщают непроверенную информацию , что Путину якобы нужна операция на кишке Ведь он упал с лестницы в своей резиденции.