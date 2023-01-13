Путин одержим войной, – военный эксперт о причинах, почему в России сменили командующего армией

В России сменили командующего армией. Это демонстрирует, что Путин одержим войной, и россияне фактически признали, что это именно война, а не СВО.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Путин все пытается найти, кто из генералов принесет ему удачи.

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Причины смены Суровикина

Мусиенко рассказал, что есть ряд причин, по которым изменили Суровикина:

Путин недоволен им, потому что за время его командования Россия потеряла Херсон и правобережье Херсонщины, Харьковщину, Лиман.

Суровикину не удалось выйти на административные границы Донецкой области, чтобы ее полностью захватить.

Ракетный террор не достиг своих целей, потому что, по мнению россиян, мы должны были уже сидеть в абсолютной темноте и холоде, умоляя Россию помиловать и забрать территории.

Социология показывает, что более 85% граждан Украины, несмотря на трудности, которые испытывают из-за отсутствия электроэнергии иногда, все же не поддерживают никаких территориальных уступок и никаких компромиссов с врагом. Поэтому все эти задачи провалились, хотя прилагалось много усилий,

– отметил военный эксперт.

Частые смены руководства в России

Он продолжил, что частые изменения военного руководства в России негативно влияют на нее. Впрочем, по назначению Герасимова в Кремле наконец-то признали, что это война, а не СВО. Теперь Герасимов и вся армия будут полностью ответственны за нее, даже гарнизоны с Дальнего Востока могут быть привлечены к выполнению задач.

"Это одержимость Путина агрессией против Украины. Она обычно уже привела ко многим ошибкам в России, приведет к еще большим. Они продолжают идти по этому пути ошибок", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко о причинах, почему в России сменили командующего армией: смотрите видео

Цели россиян неизменны

По его словам, цели у россиян останутся постоянными. Они будут пытаться наступать по разным направлениям, бросать в бой мобилизованных, пытаться их хоть чем-то обеспечить и отбиваться от контратак ВСУ. Герасимов – это вообще танки, бронетехника. Хотя сейчас на Донбассе россияне в основном начали воевать пехотой.

С применением стрелкового оружия, крупнокалиберного стрелкового оружия, гранатометов, но меньшего количества артиллерии даже по некоторым направлениям. По всем направлениям так не может быть. Где-то будет техника, и здесь главный вопрос – сможет ли враг в достаточном количестве сконцентрировать такие силы и какого качества они будут,

– подчеркнул Мусиенко.

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