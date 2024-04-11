Россияне вызывающе ведут себя в воздухе: командир батальона БПАК назвал главную проблему ВСУ

Российские штурмовики активно действуют в районе Бахмута и Часового Яра. Они подлетают к позициям ВСУ. Но это происходит из-за нехватки боеприпасов у украинской армии.

Об этом 24 Каналу заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что говорится, в частности, о противовоздушных огневых средствах. Поэтому враг позволяет себе рисковать и бесноваться в воздухе.

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"К сожалению, это объективная реальность и правда. Имеющимися силами, огневыми средствами и номенклатурой боеприпасов к ним, наши ребята делают невозможное по противовоздушной обороне. Потому что противник все равно в полной мере не может реализовать те задачи, которые ставит перед собой в воздухе", – сказал Федоренко.

Какова ситуация с БПЛА

Враг преобладает в разведывательных и ударных беспилотниках. Командир батальона ударных БПАК отметил, в течение 2023-го и в начале 2024-го года в Украине очень много сделали для того, чтобы Силы обороны в некоторых номенклатурных позициях дронов имели с врагом паритет или к нему приблизились.

Сейчас оккупанты имеют преимущество в разведывательных средствах типа "крыло". Однако, ранее на пять таких разведывательных БПЛА, ВСУ имели один. Сейчас соотношение 1 к 3 или 1 к 2, в зависимости от направления.

Если говорить об ударных "крыльях", то в 2023-м году в украинской армии их почти не было. Такие дроны имели не все подразделения. Сейчас их украинские военные получают в значительном количестве.

"Пик их применения придет где-то на конец июля – начало августа. Это вдохновляет", – подчеркнул Федоренко.

Соотношение разведывательных коптеров, которые могут быть ударными, – 1:3. Это обусловлено близостью России с Китаем. Там врагу продают дроны партиями за большие деньги.

FPV-дроны – соотношение с врагом 1 к 2, 1 к 3, хотя еще в конце ноября 2023-го года у противника таких БПЛА было в 5 раз больше.

"Дронов стало больше как благодаря развертыванию государственных программ, так и благодаря постоянной поддержке украинской нации", – командир батальона ударных БПАК.

Сейчас украинские защитники имеют абсолютное преимущество в ночных бомберах. Россияне пытаются сделать нечто подобное, но пока им этого не удается. Федоренко предполагает, что у врага это может получиться до середины лета.

Динамика развития средств БПЛА и применения в Украине движется достаточно быстро. Мы противнику не даем возможности уйти в абсолютно преимущество, поскольку это произошло, к примеру, в авиации,

– подчеркнул командир батальона ударных БПАК.

Враг наращивает способности

Между тем командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что в ближайшие недели россияне будут применять в 10 раз больше снарядов, чем ВСУ.

Юрий Федоренко считает, что гарантирована пропорция 1 к 6 или к 7. По его мнению, международные партнеры своими заявлениями о том, что украинским военным "нельзя бить по российским НПЗ", констатируют, что Украине недостаточно боеприпасов.

Россия наращивает способности. Ситуация выглядит так, что объединенная Европа, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, эти все страны вместе и дополнительно многие страны "симпатиков", не могут побороть Россию руками украинцев. Меня это настораживает,

– сказал командир батальона ударных БПАК.

В то же время, если не лишить российскую армию потенциала огневых средств и силы, и враг достигнет результатов в Украине, Европа, в частности, страны Балтии, "почувствуют" на себе сапог российского оккупанта.

"Этого нельзя допустить. Здравый смысл победит. Мы получим то, что должны получить", – добавил Федоренко.

Украина нуждается в боеприпасах