Российское нашествие: почему оккупанты хотят захватить Бахмут любой ценой

Российские военные всеми силами пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Оккупанты не покидают попыток взять город под контроль после того, как ВСУ отвергли их.

О том, почему Россия пытается захватить Бахмут, в интервью 24-му каналу рассказал Станислав – боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады с позывным "Осман". По его словам, Бахмут – это очень большой дорожный узел.

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Россия сосредоточилась на Бахмуте после взрыва на Крымском мосту

Военный отметил, что Бахмут соединяет дорогу от Лисичанска и почти до самого Донецка. Оккупантам не нужен сам город Бахмут , а трасса для опрокидывания сил.

В зимнем периоде техника не может передвигаться по земляным дорогам и окрестностям. Поэтому им важно захватить этот путь для того, чтобы опрокидывать резервы,

– сказал Станислав.

"Осман" подчеркнул, что враг сосредоточился на захвате Бахмута после взрывов на Крымском мосту.

"Поскольку Крымский мост уже не может выполнять свою функцию, которую выполнял до этого – опрокидывание и поставка военной техники и живой силы. Поэтому они хотят закрепиться именно в Бахмуте и использовать этот путь для того, чтобы поставки на Востоке Украины были стабильными", – рассказал украинский воин.

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Станислав убежден, что оккупанты будут прилагать все усилия, чтобы захватить Бахмут до наступления сильных дождей и морозов. Вместе с тем "Осман" считает, что украинские защитники не дадут оккупантам воплотить свои цели. При этом он подчеркнул, что ВСУ отвергли россиян в окрестностях Бахмута.

Но, я думаю, наша команда этого не даст. Ценой своей жизни, иногда ценой своего здоровья мы стараемся удерживать это нашествие. И я надеюсь, что мы удержимся. Потому что на днях мы их вытеснили все-таки за окрестности Бахмута, и там ребята провели успешную операцию. Поэтому, я думаю, все будет хорошо,

– резюмировал он.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Российские военные почти ежедневно проводят наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки оккупанты на Бахмутском направлении совершали обстрелы из танков , минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар.

В конце октября русские военные внезапно снизили темп пришествия под Бахмутом. Это произошло после того, как украинские силы нанесли высокоточный удар по готовившимся к новой атаке российским войскам к югу от Бахмута в районе Майорска.

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