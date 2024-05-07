Россия не использует Крымский мост для логистики в полной мере: в чем причина
Источник:"Эспресо"
Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. В последний раз последствия атаки были значительно серьезнее, чем первый раз, что явно вызвало определенные опасения у россиян.
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне не используют Крымский мост для своей логистики в полном объеме. Вероятно, даже оккупанты понимают то, что этому “сооружению” осталось недолго.
Смотрите также "Все атаки были удачными": почему бить по Крымскому мосту больше нет смысла
Эксплуатация в полном объеме фактически невозможна
По его словам, Крымский мост может не выдержать нагрузки после того, как получил повреждения в результате украинских атак. Поэтому, россияне испытывают определенную обеспокоенность по этому поводу. Об этом свидетельствуют и данные некоторых российских пабликов.
Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна,
– пояснил он.
Он добавил, что оккупанты хоть и не используют Крымский мост в полном объеме для логистики. Однако это все же не мешает им перебрасывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.
"Например, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно", – уточнил Плетенчук.
Россия прекратила использовать Крымский мост для поставок оружия
- The Independent писало, что россияне практически не используют Крымский мост для поставки оружия на линию фронта. Сейчас на Крымском мосту, практически отсутствует движение транспорта. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков разведывательного агентства Molfar.
- Использование Россией "знаменитого" моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров. Тогда была взорвана часть проезжей части и железнодорожной линии.
- Генеральный директор Molfar Артем Старосек рассказал, что решение россиян прекратить использование Крымского моста совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.
- По его словам, Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией.