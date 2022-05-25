Почему Россия не в списке террористов, – Подоляк показал искалеченную оккупантами семью из Краматорска
Источник:твиттер Михаила Подоляка
8 апреля 2022 года произошла ужасная трагедия – россияне сбросили ракету на вокзал в Краматорске. Люди собрались на нем для эвакуации.
Впрочем, десятки из них, к сожалению, не успели эвакуироваться, а остальные получили серьезные травмы. Одна из пострадавших семей – Яна, брат и их мама. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк показал искалеченную семью и спросил у мира, почему Россия до сих пор не внесена в список террористов.
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Подоляк показал искалеченную оккупантами семью из Краматорска
На опубликованных кадрах девочка – Яна, которой всего 11 лет. Рядом с ней – мать и младший брат.
Вся семья попала под удар российской ракеты на Краматорском вокзале в апреле, когда хотела эвакуироваться. К сожалению, Яна и мама получили серьезные повреждения ног, Яна оставалась без обеих конечностей, а мама без одной.
Каждый день в Украине – десятки таких историй. Напомните хотя бы одну причину, почему Россия до сих пор не включена в список стран-спонсоров терроризма?
– написал Подоляк.
Яна, попавшая под удар российской ракеты в Краматорске / The Assotiated Press, Emilio Morenatti
Яна и ее мама пострадала больше всего в результате удара по вокзалу Краматорска / The Assotiated Press, Emilio Morenatti
Искалеченная Яна вместе с уцелевшим братом / The Assotiated Press, Emilio Morenatti
Россияне обстреляли вокзал в Краматорске
- Российские кафиры утром 8 апреля ракетами обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. Украинские власти сообщили, что погибли 52 человека , а пострадали в результате ракетных обстрелов – 99 человек .
- В Офисе Президента заявили, что российские кафиры знали, что на вокзале были люди. Ведь перед такими ударами всегда идет разведка цели. Агрессор целенаправленно произвел обстрел, использовав комплекс "Точка-У".
- Циничность оккупантов подтвердилась еще раз – на ракете, запущенной по железнодорожному вокзалу Краматорска, можно увидеть надпись "за детей" .
- После ужасного ракетного обстрела российских оккупантов по Краматорску в городе объявили срочную эвакуацию частным транспортом, всеми находящимися в городе автобусами и автомобилями.
- Журналист Сергей Лещенко четко объяснил, что указывает на российский след в этой трагедии . Он подчеркнул, что захватчики непременно понесут ответственность за жестокое нападение.