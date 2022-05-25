Почему Россия не в списке террористов, – Подоляк показал искалеченную оккупантами семью из Краматорска

8 апреля 2022 года произошла ужасная трагедия – россияне сбросили ракету на вокзал в Краматорске. Люди собрались на нем для эвакуации.

Впрочем, десятки из них, к сожалению, не успели эвакуироваться, а остальные получили серьезные травмы. Одна из пострадавших семей – Яна, брат и их мама. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк показал искалеченную семью и спросил у мира, почему Россия до сих пор не внесена в список террористов.

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Подоляк показал искалеченную оккупантами семью из Краматорска

На опубликованных кадрах девочка – Яна, которой всего 11 лет. Рядом с ней – мать и младший брат.

Вся семья попала под удар российской ракеты на Краматорском вокзале в апреле, когда хотела эвакуироваться. К сожалению, Яна и мама получили серьезные повреждения ног, Яна оставалась без обеих конечностей, а мама без одной.

Каждый день в Украине – десятки таких историй. Напомните хотя бы одну причину, почему Россия до сих пор не включена в список стран-спонсоров терроризма?

– написал Подоляк.



Яна, попавшая под удар российской ракеты в Краматорске / The Assotiated Press, Emilio Morenatti



Яна и ее мама пострадала больше всего в результате удара по вокзалу Краматорска / The Assotiated Press, Emilio Morenatti



Искалеченная Яна вместе с уцелевшим братом / The Assotiated Press, Emilio Morenatti

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