В ВСУ объяснили, почему Россия не вывела в Черное море ни одного носителя ракет "Калибр"

В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 русских корабля. Однако среди них нет ракетоносителей "Калибр".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге объяснил, почему уже несколько дней Россия не выводит в Черное море свои ракетоносцы.

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Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массовый удар

По его словам, такие ракеты как Х-101 или "Калибр" россияне могут производить. Правда, это занимает некоторое время.

Через два дня ракету не сделают на производстве. На это нужны недели, чтобы потом испытать и доставить. Противник таким образом накапливает тот ракетный потенциал. "Калибры" не так быстро производятся на их предприятиях военной промышленности,

– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он также добавил, что каждый раз Россия накапливает крылатые ракеты "Калибр", чтобы затем нанести массовый удар по нашему государству.

Ракетные удары по Украине: что известно

Враг готовится к новым возможным ударам по энергетической системе Украины. Для этого Россия может сконцентрировать силы и средства.

Несколько российских кораблей находятся в Черном море на боевом дежурстве, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр". К тому же стало меньше случаев использования именно этих ракет для обстрелов Украины.

В то же время в разведке предупредили, что Россия сможет удвоить атаки по Украине после того, как Иран предоставит ей свои ракеты.

В Воздушных силах подсчитали приблизительное количество ракет, оставшихся в России. Юрий Игнат, ссылаясь на данные разведки, заявил, что в России осталось 120 ракет "Искандер".

В то же время представитель сообщил, что для поражения целей в Украине противник использует высокоточное оружие. В частности, иранские дроны-камикадзе.

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