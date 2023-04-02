"Клуб для договоренностей и компромиссов": почему Россия председательствует в ООН

С 1 апреля в Совбезе ООН председательствует Россия. Но от этого престиж Организации Объединенных Наций не станет выше.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что ООН и существует, к сожалению, не для того, чтобы сдержать определенных диктаторов. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН.

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"С одной стороны, престиж Организации Объединенных Наций не поднимается ни у кого в глазах, когда Россия оказывается на таком престижном месте и пытается рассказать о своих нарративах миру", – подчеркнул он.

Рашкин отметил, что есть разные комитеты ООН, где по правам человека заседают диктаторы, и это является частью их "компромисса".

Организация Объединенных Наций существует как место, где люди могут встретиться и договориться. И дать определенную гуманитарную помощь, возможно, миротворцев отправить,

– рассказал общественный и политический деятель из США.

Депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин подчеркнул, что "это – не мировое государство, не мировое правительство, а такой клуб".

"Поэтому думать, что теперь там Россия будет заседать… ну, наверное, "чай надо перестать пить", потому что если они "наливают", – сказал он.

Поведутся ли на российские нарративы

Юрий Рашкин уверен, что никто не поведется на нарративы россиян.

"Ведь все понимают, что не сказал бы любой Небензя, есть кадры кинохроники. Не надо ждать, как это было во Вторую мировую войну, когда мы узнали о Холокосте практически после войны", – рассказал он.

Общественный и политический деятель из США подчеркнул, что сейчас происходящее в Украине можно наблюдать в реальном времени. И никакие заявления этой реальности не изменят.

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Всё, чтобы помочь Украине

"Госсекретарь Блинкен говорит раз за разом то, что "нам не нужен фальшивый мир с Россией, что мы не хотим никакого договора, при котором Россия может сохранить то, что награбила. Отползти, зализать раны и вернуться снова атаковать Украину", – сказал он.

Юрий Рашкин отметил, что в этих словах он видит смысл.

"Что мы вложили слишком много, чтобы дать либо Путину возможность отползти, либо дать Китаю определенную возможность помочь врагу. И поэтому мы видим, что нужен реальный мир", – подчеркнул он.

Он отметил, что здесь вступают военные, желающие усилить позицию Украины на поле боя, чтобы можно было сесть за стол переговоров.

И подписать тот договор, который будет на пользу и который потребуется Украине,

– подытожил депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин.

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