Про це в коментарі 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. Він зауважив, що ООН й існує, на жаль, не для того, щоби стримати певних диктаторів. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН.
Дивіться також Росія в Радбезі ООН: як реформувати світові організації
"З одного боку, престиж Організації Об'єднаних Націй не підіймається ні в кого в очах, коли Росія опиняється за таким престижним місцем і намагається розказати про свої наративи світу", – наголосив він.
Рашкін зазначив, що є різні комітети ООН, де щодо справ людини засідають диктатори, і це є частиною їх "компромісу".
Організація Об'єднаних Націй існує як місце, де люди можуть зустрітися та домовитися. І дати певну гуманітарну допомогу, можливо, миротворців відправити,
– розказав громадський і політичний діяч зі США.
Депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин наголосив, що "це – не світова держава, не світовий уряд, а такий клуб".
"Тому думати, що тепер там Росія буде засідати… ну, напевно, "чай треба перестати пити", тому що, якщо вони "наливають", – сказав він.
Чи поведуться на російські наративи
Юрій Рашкін впевнений, що ніхто не поведеться на наративи росіян.
"Адже всі розуміють, що не сказав би будь-який Небензя, є кадри кінохроніки. Не треба чекати, як це було у Другу світову війну, коли ми дізналися про Голокост, практично, після війни", – розповів він.
Громадський і політичний діяч зі США наголосив, що нині те, що відбувається в Україні, можна спостерігати в реальному часі. І ніякі заяви цієї реальності не змінять.
Що відомо про головування Росії в ООН: дивіться відео
Усе, щоби допомогти Україні
"Держсекретар Блінкен говорить раз за разом те, що "нам не треба фальшивий мир з Росією, що ми не хочемо ніякого договору, при якому Росія може зберегти те, що награбувала. Відповзти, зализати рани й повернутися знову атакувати Україну", – сказав він.
Юрій Рашкін зазначив, що в цих словах він бачить сенс.
"Що ми вклали надто багато, щоби дати або Путіну можливість відповзти, або дати Китаю певну можливість допомогти ворогу. І тому ми бачимо, що треба реальний мир", – наголосив він.
Він зауважив, що тут вступають військові, які хочуть посилити позицію України на полі бою, аби можна було сісти за стіл переговорів.
І підписати той договір, який буде на користь і який буде потрібен Україні,
– підсумував депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин.
Що відомо про головування Росії в ООН
- Згідно зі статутом Радбезу ООН, кожного місяця одна з країн отримує право головувати протягом місяця. З 1 квітня Радбез очолює країна-агресорка.
- На це відреагував президент України. Він заявив, що нині ця інституція переживає "банкрутство". Володимир Зеленський зауважив, що необхідно реформувати Радбез ООН.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що країни-члени Радбезу ООН повинні бойкотувати засідання під егідою Росії. Він переконаний, що країну-терористку варто позбавити присутності в ООН.
- Журналісти видання Time переконані, що Росія продовжить зловживати своїми повноваженнями. Усе, щоби сіяти дезінформацію та "вбивати клинці" між країнами, які є членами ООН.