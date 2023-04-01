Про це в ефірі 24 Каналу заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він наголосив, правила, які були закладені після Другої світової війни вже не діють.

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Реформи мали б розпочатися давно

Іван Ус відзначив, про це вже заявляють далеко не останні країни світу. Зокрема, яскравим прикладом є заява президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Він наголосив на необхідності скасувати право вето в Радбезі ООН, яке є у постійних членів. Мовляв, воно "зашкоджує нормальній побудові світу".

"Я думаю, це гарна пропозиція. Не можна сказати, що вона проросійська чи антиросійська. Вона стосується всіх членів Радбезу ООН. Ердоган каже, це правило не відповідає сучасності", – пояснив спікер.

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Війна продемонструвала серйозні прогалини

І це стосується роботи більшості світових інституцій, вважає головний консультант НІСД. Реформувати треба не тільки ООН. Наприклад, Світова організація торгівлі не передбачає виключення країни зі свого складу – це правило формувалося на початку і досі не змінене.

Тому ми бачимо, що Росія, яка підштовхнула світ до Третьої світової війни, залишається членом СОТ, ООН і в Радбезі має право вето. Це підриває довіру до світових інституцій і її треба повернути,

– наголосив він.

Позиції Росії погіршуються

Країна-агресорка виступала своєрідною "атизахідною силою", яку могли б підтримати країни з такими ж поглядами. Вона називала себе "другою армією світу". Утім, з початку повномасштабної війни всі побачили, що це далеко не так. І це, за словами Івана Уса, значно послабило позиції Росії.

"Ці країни розуміють, що Росія не може очолити "антизахідний рух". А приєднатися до неї – означає підтримати сторону, яка програє війну. Ніхто не хоче бути поряд з країною-невдахою. Тому ми бачимо як зараз змінюється риторика країн, які раніше підтримували Росію", – сказав експерт.

НАТО стає сильнішою

Іван Ус зазначив, до початку повномасштабного вторгнення про НАТО казали, що вона доживає свої останні дні. Утім, після організація отримала своєрідне друге дихання. Замість того, аби розвалюватися, вона почала розростатися. Так, мовиться про Фінляндію, яка має намір приєднатися до НАТО.

"Тут мовиться не про якісь слабкі країни, а ті, що відіграють вагому роль на Півночі Європи. Сподіваюся, за тиждень Фінляндія буде в НАТО – їй дали зелене світло і кордон Росії з НАТО стрімко зросте", – резюмував він.

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