Россия не мстит, Россия устраивает террор

3 июля в Киеве объявили Днем траура. После ночной российской атаки число погибших возросло до 25 человек, десятки ранены. Среди пострадавших – десятилетний мальчик с тяжелыми травмами. Его оперируют. Его родители остаются под завалами.

В Украине каждое утро начинается с минуты молчания. Это минута, когда мы вспоминаем тех, кого больше нет. Но после российских ударов наступает еще одна минута – минута тишины. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Страшная реальность украинцев

Это тот момент, когда спасатели выключают технику, замирают и прислушиваются. Есть ли голос под завалами. Есть ли шанс. Есть ли еще чья-то жизнь внутри дома, который Россия разрушила ракетой.

И именно в этот момент российская пропаганда выходит с очередным "разбором целей". Они рассказывают, что наносили удары по "местам дислокации наемников", по "логистическим центрам", по "объектам энергетики". Они пытаются придать террору форму военного отчета.

Но реальность иная.

Россия нанесла удары по жилым домам, подстанции скорой помощи, частной клинике, рынку, гостинице, складу интернет-магазина Moyo, логистических объектах, гражданских складах, домах в Дарницком, Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Святошинском районах.

Это не "военные цели". Это Киев. Это люди. Это квартиры, подъезды, крыши, детские площадки, машины скорой помощи, магазины, склады, рабочие места.

Российская пропаганда назвала отели "местами дислокации наемников НАТО". Потому что, конечно, если верить Москве, НАТО воюет с Россией из номеров в центре Киева. Не на фронте, не в окопах, а из отеля. Такова у них логика. Если видят людей в камуфляже возле места удара – это, конечно, "доказательство". Не мобильные огневые группы, не спасатели, не военные, которые первыми прибывают после атаки. Просто "НАТО".

Они назвали склад Moyo "транспортно-логистическим центром с беспилотниками". На самом деле это склад и офис интернет-магазина. Бытовая техника, телефоны, ноутбуки, наушники, батарейки, аккумуляторы. То же самое касается складов "Новой почты", "Нашей Рябы", OkWine, Украинского Красного Креста.

После удара по складу Красного Креста Украина потеряла более 320 тысяч единиц гуманитарных грузов и оборудования на сумму свыше 79 миллионов гривен. Там были генераторы, медицинское оборудование, средства экстренного реагирования, стратегический резерв помощи для людей, пострадавших от войны.

И здесь возникает очень простой вопрос. Если Россия наносит удары по гуманитарным складам в Украине, то как она сама определяет "гуманитарный груз"? Например, 50 тысяч тонн бензина, которые Россия просит у Казахстана в качестве гуманитарной помощи, – это что? Гуманитарная помощь? Или ресурс для страны-агрессора, которая ежедневно запускает ракеты и дроны по украинским городам.

Россия любит называть свои атаки "ответными ударами". Но государство, начавшее неспровоцированную войну, не имеет морального и юридического права говорить о "возмездии". Согласно международному праву, право на самооборону имеет жертва агрессии, а не агрессор.

Украина имеет право наносить удары по источникам российской войны: по военно-промышленному комплексу, по логистике, по нефтепереработке, по объектам, обеспечивающим армию оккупантов. Это не месть. Это самооборона.

Россия же наносит удары по жилым домам и называет это "ответом". Наносит удары по подстанции скорой помощи – и называет это "целью". Наносит удары по складу Красного Креста – и молчит. Наносит удары по гражданскому Киеву – и выдумывает "наемников НАТО" в отелях.

Это не ответ. Это каждый раз новый акт террора

И что важно: этот террор не является признаком силы. Это признак бессилия. Путин проигрывает войну в том смысле, что не достигает ее целей. Украина получила собственные дроны, дальнобойные средства, готовит свою баллистику, строит новую оборону, уничтожает российскую логистику и военную инфраструктуру.

Россия тем временем просит бензин у Казахстана, ищет топливо в Индии, Беларуси и других странах, а в Калининградской области люди стоят в очередях на заправках. Там уже ограничивают продажу бензина и дизеля в одни руки, сокращают автобусные рейсы, а Путин созывает внеочередные совещания под видом обсуждения "социально-экономического развития".

На самом деле они обсуждают не развитие. Они обсуждают дефицит. И это очень символично.

Страна, которая годами продавала войну как телевизионную картинку, теперь начинает получать ее в виде пустых баков, сломанной логистики, очередей на АЗС, и страха, что "все идет по плану" уже не звучит даже смешно.

Но ни один российский дефицит не перекрывает нашу боль.

Можно говорить о топливном кризисе в России. Можно говорить о крушении очередного Ка-52. Можно говорить о провале российского наступления, о том, что темпы оккупации падают, а цели так называемой "СВО" не достигнуты. Можно даже с горькой иронией сказать, что Россия сама сделала Украину сильнее: дала нам армию, оружие, технологии, пантеон новых героев и еще более глубокую ненависть к империи.

Но ни одно из этих слов не вернет 20 человек, убитых в Киеве. Никакая статистика не утешит семьи, которые сегодня ждут у завалов. Никакая аналитика не заглушит звук той минуты тишины, когда спасатели прислушиваются, есть ли еще кто-то живой.

Россия разлагается изнутри, но продукт своего гниения несет наружу – к нам. И эти удары, к сожалению, будут продолжаться до тех пор, пока эта империя не погрязнет в собственной войне.

Поэтому сегодня важно не только ненавидеть. Ненависть должна работать. В виде пожертвований. В виде помощи. В виде поддержки тех, кто потерял близких. В виде поддержки тех, кто расчищает завалы. В виде поддержки тех, кто держит фронт.

Россия хочет сломить украинский тыл. Но тыл держится не только на стенах домов. Он держится на людях, которые после каждого удара помогают друг другу, делают пожертвования, спасают, молчат одну минуту – и снова приступают к работе.

Украина устоит. Все остальное пройдет.