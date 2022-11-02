Громко ушли – тихо вернулись: политолог объяснил танцы Кремля с зерновым соглашением

Россия 29 октября объявила о выходе из соглашения на экспорт зерна. А уже через 3 дня придумала историю, мол, Украина что-то там ей гарантировала и вернулась. Вероятно, Путин понял, что никто не будет считаться с выходом страны-агрессора.

Так, российскому президенту привели веские аргументы по поводу последствий для него, если он попытается силовыми способами сорвать поставки украинского зерна потребителям, которые в нем очень нуждаются. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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Путин придумал гарантии от Украины, чтобы оправдать возвращение

По его словам, Путин взвесил свои возможности и понял, что соглашение будет существовать и без него. А чтобы как-то оправдать свое возвращение, придумал историю о том, что Украина вроде бы что-то ему гарантировала.

Мы с Россией вообще это соглашение не заключали. То есть это соглашение заключено довольно сложным способом и его сторонами не являются Россия и Украина напрямую,

– подчеркнул Гладких.

Он добавил, что не последнюю роль в этом соглашении сыграли Турция и ООН. Да, президент Владимир Зеленский обращался к ним, когда Россия объявила о своем выходе из соглашения. И реакция была своевременной, а главное результативной.

Кроме того, политолог подчеркнул, что не стоит верить заявлениям, что Украина, дала какие-то гарантии России и искать измену.

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