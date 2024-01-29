У них хватает задач: в ВМС объяснили, для чего Россия выводит в море ракетоносители
Россия время от времени выводит в море ракетоносители. В Военно-морских силах обозначили, какие задачи могут выполнять эти корабли, кроме обстрелов.
Спикер Военно – морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что у ракетоносителей хватает текущих задач. В то же время он подчеркнул, что важно оставаться на страже.
Смотрите также Ведет себя как "мелкий гангстер": командующий ВМС Украины рассказал, как победить Путина
Флот выполняет повседневные задания
По словам Плетенчука, стоит учесть, что сейчас идет учебный год. Кроме этого, вывод ракетоносителей в море может быть связан с охраной пунктов базирования и контролем судоходства.
Поэтому то, что они сейчас выведены в море не значит, что атака может начаться сейчас,
– сказал спикер.
Он также добавил, что ВМС Украины контролирует ситуацию и постоянно мониторит ее, так что в случае угрозы мы сможем отреагировать.
Сколько российских кораблей уже уничтожили
- Украинские защитники мощно уничтожают российскую технику на земле, в воздухе и море. Наши воины уже уничтожили и повредили достаточно большое количество кораблей агрессора. Подробно об уничтоженных и поврежденных российских кораблях в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук ответил, какие именно корабли сейчас являются самой большой угрозой для Украины.
- По словам Плетенчука, если брать только флот, уничтожено 22 единицы, 13 повреждено. Спикер рассказал, что среди приоритетных целей носители крылатых ракет. В азовско-черноморском регионе их с десяток, в частности, 4 субмарины.
- Также среди целей большие десантные корабли, так же и остальные боевые единицы, которые могли бы участвовать в боевых действиях против Украины.