У них хватает задач: в ВМС объяснили, для чего Россия выводит в море ракетоносители

Россия время от времени выводит в море ракетоносители. В Военно-морских силах обозначили, какие задачи могут выполнять эти корабли, кроме обстрелов.

Спикер Военно – морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что у ракетоносителей хватает текущих задач. В то же время он подчеркнул, что важно оставаться на страже.

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Флот выполняет повседневные задания

По словам Плетенчука, стоит учесть, что сейчас идет учебный год. Кроме этого, вывод ракетоносителей в море может быть связан с охраной пунктов базирования и контролем судоходства.

Поэтому то, что они сейчас выведены в море не значит, что атака может начаться сейчас,

– сказал спикер.

Он также добавил, что ВМС Украины контролирует ситуацию и постоянно мониторит ее, так что в случае угрозы мы сможем отреагировать.

Сколько российских кораблей уже уничтожили