Речник Військово – морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що у ракетоносіїв вистачає поточних завдань. Водночас він наголосив, що важливо залишатися на сторожі.

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Флот виконує повсякденні завдання

За словами Плетенчука, варто врахувати, що зараз триває навчальний рік. Крім цього, виведення ракетоносіїв в море може бути пов'язане із охороною пунктів базування та контролем судноплавства.

Тому те, що вони зараз виведені в море не означає, що атака може розпочатися зараз,

– сказав речник.

Він також додав, що ВМС України контролює ситуацію та постійно моніторить її, тож у разі загрози ми зможемо відреагувати.

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