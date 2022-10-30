Россияне изменили акценты: Хлань объяснил, почему они больше не говорят о Каховской ГЭС

Оккупанты активно распространяли ложь о том, что ВСУ якобы готовятся подорвать дамбу Каховской ГЭС. Однако в последнее время такие обвинения утихли.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный терроборон Сергей Хлань. По его словам, россияне поняли всю бесперспективность истории с вероятным подрывом Каховской ГЭС.

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Почему россияне перестали расшатывать ситуацию с Каховской ГЭС

В частности, российские захватчики осознали, что эта информационная атака не работает так, как они того ожидали.

Никто не поверил в историю с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Вдобавок россияне поняли, что и для них самих это неуместно.

– сказал Хлань.

По его словам, в случае взрыва на дамбе Каховской ГЭС те фортификационные сооружения и окопы, которые оккупанты строят на левом берегу вдоль Днепра, как раз и будут затоплены в первую очередь.

О чем теперь лгут российские захватчики

Сейчас россияне переключились на другую информационную атаку.

"Оккупанты изменили акценты на террористические акты в Херсоне. Их главная цель – переместить как можно больше гражданских людей из Херсона на левый берег, чтобы там использовать их как живой щит", – отметил военный ТРО.

Как сообщил Хлань, в Херсоне уже прогремели взрывы в 2 отделениях полиции, которые были пустыми. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас оккупанты расшатывают ситуацию относительно того, что ВСУ вроде бы намерены обстреливать жилые кварталы в Херсоне. Я не исключаю, что россияне в ближайшее время совершат теракт именно в жилых массивах,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

Он добавил, что до этого времени взрывов в жилых районах города не было.

Подготовка к уличным боям в Херсоне прекратилась

Оккупанты концентрируют внимание на том, чтобы посеять панику среди населения и переместить людей на левобережье Херсонщины. В то же время подготовка к уличным боям в Херсоне прекратилась.

Усиление каких-либо блокпостов или строительство фортификационных сооружений именно в городе не наблюдается. Поэтому сказать, что оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, на сегодня нельзя,

– отметил Хлань.

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