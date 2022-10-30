Россияне изменили акценты: Хлань объяснил, почему они больше не говорят о Каховской ГЭС
Оккупанты активно распространяли ложь о том, что ВСУ якобы готовятся подорвать дамбу Каховской ГЭС. Однако в последнее время такие обвинения утихли.
Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный терроборон Сергей Хлань. По его словам, россияне поняли всю бесперспективность истории с вероятным подрывом Каховской ГЭС.
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Почему россияне перестали расшатывать ситуацию с Каховской ГЭС
В частности, российские захватчики осознали, что эта информационная атака не работает так, как они того ожидали.
Никто не поверил в историю с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Вдобавок россияне поняли, что и для них самих это неуместно.
– сказал Хлань.
По его словам, в случае взрыва на дамбе Каховской ГЭС те фортификационные сооружения и окопы, которые оккупанты строят на левом берегу вдоль Днепра, как раз и будут затоплены в первую очередь.
О чем теперь лгут российские захватчики
Сейчас россияне переключились на другую информационную атаку.
"Оккупанты изменили акценты на террористические акты в Херсоне. Их главная цель – переместить как можно больше гражданских людей из Херсона на левый берег, чтобы там использовать их как живой щит", – отметил военный ТРО.
Как сообщил Хлань, в Херсоне уже прогремели взрывы в 2 отделениях полиции, которые были пустыми. К счастью, никто не пострадал.
Сейчас оккупанты расшатывают ситуацию относительно того, что ВСУ вроде бы намерены обстреливать жилые кварталы в Херсоне. Я не исключаю, что россияне в ближайшее время совершат теракт именно в жилых массивах,
– сказал депутат Херсонского облсовета.
Он добавил, что до этого времени взрывов в жилых районах города не было.
Подготовка к уличным боям в Херсоне прекратилась
Оккупанты концентрируют внимание на том, чтобы посеять панику среди населения и переместить людей на левобережье Херсонщины. В то же время подготовка к уличным боям в Херсоне прекратилась.
Усиление каких-либо блокпостов или строительство фортификационных сооружений именно в городе не наблюдается. Поэтому сказать, что оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, на сегодня нельзя,
– отметил Хлань.
Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- По данным Генштаба ВСУ, в населенных пунктах вблизи города Херсон враг готовится к обороне. Из города Грозный в населенный пункт Каланчак прибыли около сотни росгвардейцев.
- Как сообщили в американском Институте изучения войны, оккупанты продолжают выгонять украинцев из их домов, в том числе во временно оккупированном Херсоне. Опустошенные территории Кремль населяет переодетыми в гражданское военными.
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине и добились значительных успехов в этом направлении. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов предположил, что уже к концу осени украинские войска могут освободить захваченный россиянами Херсон.