Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне: эксперт объяснил, почему россияне держатся за город
Украинские военные проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Российские оккупанты панически готовятся к обороне Херсона.
Россияне не готовы так просто отдать областной центр. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Насколько важен для россиян Херсон
Он напомнил, что российские войска готовят Херсон к уличным боям. При этом сами оккупанты понимают, что удержаться там будет очень тяжело.
Военной важности в Херсоне россияне сейчас уже не видят, поскольку ВСУ по нескольким сторонам давят на город и отрезают мосты. Однако в нем есть политическая ценность,
– отметил Ступак.
Эксперт Украинского института будущего провел аналогию с Адольфом Гитлером, который во время Второй мировой войны изо всех сил пытался удержать Сталинград.
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"Гитлер держался за Сталинград зубами. Ему было важно там удержаться. Военные понимали, что там нечего делать, но получили политическое указание – держаться до последнего", – сказал экс-сотрудник СБУ.
Россияне на правобережье Днепра оказались в ловушке
Он добавил, что ситуация на правом берегу Днепра для российских войск будет только ухудшаться. Ведь подвозить туда пищевые продукты и боекомплекты будет очень тяжело. А с помощью барж, паромов или понтонных переправ особо много ресурсов не подтянешь.
Россияне, зашедшие на правобережье Днепра, оказались в ловушке. Хотя их будут накачивать пропагандой, что все хорошо и нужно держаться, выполняя приказ руководства,
– отметил Ступак.
Экс-сотрудник СБУ добавил, что при этом все военное руководство будет сидеть на другом берегу – в местах, куда пока не дотягиваются HIMARS.
Как Украина может ускорить увольнение Херсона
Ступак отметил, что то, как долго будут держаться россияне на правобережье Херсона, также зависит и от украинской информационной машины.
Если мы будем постоянно показывать примеры, как россияне сдаются в плен, к ним нормально относятся, то у российских военных все больше будет закрадываться вопрос: "А зачем мы здесь сидим?"
– сказал экссотрудник СБУ.
Он добавил, что Украина должна постоянно поддерживать градус сомнений у оккупантов. Это заставит их делать выбор: либо погибнуть, либо выйти из окружения и сдаться в плен.
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Ситуация во временно оккупированном Херсоне: последние новости
- Успехи ВСУ в контрнаступлении в Херсонской области заставляют оккупантов паниковать. Они переправляют свои элитные войска на левый берег Днепра, а для обороны оставляют тех, кого не жалко.
- На фоне масштабной эвакуации из Херсона захватчики призвали оставшихся местных мужчин вступать в ряды терробороны.
- Российские захватчики готовятся централизованно отойти с правобережья Херсонской области и избежать полного разгрома своих подразделений.
- Судя по всему, высшее военное командование приняло решение не допустить повторения ситуации, которая произошла в Харьковской области – когда им пришлось панически бежать с большими потерями бронетехники.