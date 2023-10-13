Почему россиянам важна река Оскол: военный объяснил замысел врага
Россияне усиливают наступательную активность на Лимано-Купянском направлении. Враг стремится захватить Купянск, являющийся важным логистическим центром для армии России.
Российские захватчики также хотят выйти на левый берег реки Оскол и вернуть утраченные позиции. Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Напомним, что в сентябре 2022 года ВСУ успешно форсировали реку Оскол.
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У россиян были другие планы
Река – это естественная преграда. Если выстраивать линию обороны на длительное время, то лучше это делать по реке, отметил Маляревич. Теперь именно это хочет сделать враг.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Россиянам под давлением Сил обороны осенью прошлого года были вынуждены бежать из Купянска. Впрочем, это не входило в планы противника. Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области оборона захватчиков посыпалась и российская армия потеряла значительную часть оккупированных территорий.
Нам (ВСУ – 24 Канал) удалось перейти на левый берег реки Оскол. Пройти примерно 20 километров и остановиться. Тогда силы были только на это,
– сказал сержант роты ударных БПЛА.
Пока оккупанты хотят вернуть левый берег реки Оскол и Купянск, являющийся логистическим центром. Там проходит железнодорожная дорога, но сейчас она не работает.
С Купянска недалеко до границы и для того, чтобы поддерживать группировки на других участках фронта россиянам нужен этот город. Все понимают важность и ценность этой территории,
– подчеркнул Маляревич.
Вооруженные Силы накопили все необходимые силы и средства, чтобы удержать противника на Лимано-Купянском направлении.
Решатся оккупанты формировать Оскол: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Армия России активизировалась сразу в нескольких направлениях на Востоке Украины. Оккупантам удобнее вести боевые действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Таким образом враг хочет отвлечь внимание ВСУ от Юга.
- Россияне пытаются вести штурм по нескольким направлениям. Несмотря на это, наши военные продолжают наступательные действия на Востоке и Юге.
- Вражеские войска третьи сутки подряд интенсивно бьют по Авдеевке. Оккупанты стремятся окружить город с юга и севера. Для этого даже перебросили под Авдеевку три новых бригады.