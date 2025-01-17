У россиян проблемы с артиллерией, – эстонская разведка

Враг сохраняет тактическую инициативу, но у него проблемы с оружием. Именно поэтому, по мнению эстонских разведчиков, россияне привлекли оружие из КНДР.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что означает использование россиянами артсистем из Северной Кореи

Антс Кивисельг, возглавляющий эстонскую разведку, считает, что Москва не может достичь преимущества на поле боя. А значит, не может давить на Киев дипломатически, поэтому и не хочет завершать войну.

Оккупанты смогли усилить свой военный потенциал. Но они критически зависят от импортного оружия – в частности, артиллерийских систем из КНДР. Украинская оборона подрывает наступательные возможности россиян.

Вероятно, Россия стремится воспользоваться последними неделями морозной зимней погоды, позволяющей использовать бронетехнику на замерзшей местности. Однако нынешняя зима оказалась мягче, чем ожидалось, поэтому российские войска вынуждены использовать дороги для передвижения своей техники. Это упрощает работу ВСУ при отражении атак,

– сказал Кивисельг.

Еще он уверен, что Россия не может вернуть себе захваченные ВСУ территории в Курской области.