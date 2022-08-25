Есть пересечение железнодорожных путей, - корреспондент предположил, почему россияне обстреляли станцию Чаплино
россия совершила очередное военное преступление в Чаплино. Под ракетные обстрелы, которые осуществляла страна-агрессор, попали 4 пассажирских вагона, в которых находились люди.
Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он добавил, что ранения, несовместимые с жизнью, получили еще и местные жители, дома которых располагались недалеко от железнодорожной станции.
Важно В Чаплино завершились спасательные работы: погибли 25 человек, в том числе двое детей
По информации главы ОВА Днепропетровской области Валентина Резниченко, по состоянию на утро 25 августа эта террористическая атака унесла жизни 25 человек, из которых 2 детей. Это мальчики 6 и 11 лет, которые играли во дворе в момент, когда прилетело российское смертоносное железо.
Почему обстреляли станцию Чаплино
По мнению корреспондента, это могло случиться из-за логистической значимости населенного пункта. В Чаплино находится не только железнодорожный вокзал, а также пересечение различных железнодорожных путей.
"Возможно россияне считали, что украинская армия использовала его как один из возможных маршрутов для пополнения боекомплектов армейцев, которые мужественно защищают украинскую землю", — предположил корреспондент.
Смотрите видео: корреспондент об обстреле Чаплино
Какая ситуация в Кривом Роге
По словам корреспондента, 25 августа около 2 часов ночи прилетело несколько реактивных снарядов. Как впоследствии стало известно, это ракетные системы залпового огня "Торнадо-С", начиненные боеприпасами, запрещены всеми международными конвенциями.
"Они прилетели в центральный металлургический район. Есть разрушение некоторых объектов инфраструктуры, жилых домов, но, к счастью, информации о раненых или погибших нет", – отметил корреспондент.
Последние новости из Днепропетровщины
- В ночь на 23 августа в Днепропетровской области российская армия снова обстреливала два района – Криворожский и Никопольский. К сожалению, есть жертвы. Враг трижды за ночь накрыл огнем Никопольский район. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
- Вечером 18 августа в Кривом Роге Днепропетровской области произошла чрезвычайная ситуация. В квартире многоэтажки на микрорайоне Пятый Заречный произошел взрыв. Причиной взрыва стал выстрел из противотанкового гранатомета. Как следствие – пострадали жильцы квартиры – женщина, мужчина и ребенок.