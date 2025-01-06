Военный объяснил, почему Россия уменьшила использование бронетехники

Институт изучения войны обратил внимание на то, что российские войска сократили использование бронетехники во время штурмов на горячих участках фронта. Российской восстановительной системе становится все труднее удовлетворить запросы армии. Россияне начали переходить на пехотный компонент при поддержке авиации.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что по сравнению с первой и второй половиной 2024 года, цифры по потерям техники россиян отличаются.

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Оккупантов приучают использовать мотоциклы и авто

В начале 2024-го ВСУ "отминусовали" за день 50 – 60 артиллерийских систем, 150 авто. Тогда враг пытался закрепить свое наступление в Донецкой области, проводить первые контратаки на Курщине и военные операции на севере Харьковщины.

В тот период противник концентрировал бронетехнику и пробовал прорвать оборону, создать стратегические угрозы для ВСУ и формировать плацдармы. Это и привело к потерям врагом его техники. Во второй половине 2024 года в отчетах Генштаба уже были значительно меньшие цифры по уничтоженной технике противника, ведь ее у него значительно уменьшилось.

"Помню, что вторая половина 2024 года прошла в постоянном бешеном напряжении, когда россияне массово наносили удары КАБами, ФАБами, ПАБами. Пробовали проводить штурмовой авиацией бомбардировки по линии фронта, но потом отказались от этого, потому что их авиацию начали сбивать", – озвучил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что российских солдат начали приучать к применению баггов, мотоциклов, автомобилей. Сейчас вражеская авиация не может так забрасывать КАБами, как делала это раньше, ведь был уничтожен ряд вражеских арсеналов, нанесены удары и по аэродромам, одновременно с этим Украина получила дополнительные системы ПВО.

Это привело к тому, что интенсивность боев россиянам надо сохранять, а действенного компонента нет. Взаимодействие пехоты с авиацией усложняется, потому что авиации у врага становится меньше, а пехоты больше. Нехватка техники у противника есть, он снимает старые образцы,

– рассказал Тимочко.

ВПК России не справляется

Российский ВПК не может сегодня в достаточном количестве изготавливать новые единицы техники. Россия пробовала покупать ее у союзников, искала китайские броневики, но все, со слов Тимочко, доставалось кадыровцам или некоторым спецподразделениям, но это не были массовые закупки.

Сейчас, когда есть замерзание почв, иногда снег, враг такую погоду хочет использовать для применения техник быстрых перебросок и движений, особенно в болотистых местностях, у рек, в полях. Бои в черте города с применением бронетехники россияне проводят все меньше. Военную технику враг применяет, чтобы завезти десант.

Россия будет искать выход из ситуации, будет увеличивать человеческий ресурс или переформатировать тактику привлечения авиации. По техническому оснащению враг "хромает" и ищет, где можно закупить дополнительные единицы бронетехники,

– озвучил Тимочко.

Технического персонала, который работал бы для массового изготовления военной российской техники, в стране-агрессоре нет. Перейти на другие образцы вооружения (стандарта НАТО), которые существенно отличаются от тех, на которых сейчас работают россияне, противник тоже не в состоянии.