В Вильнюсе 25 ноября на жилой дом рядом с аэропортом упал грузовой самолет. Накануне СМИ предупреждали, что Россия может организовать большое количество диверсий в Европе.

В частности, на военных базах США и их союзников в ответ на разрешение бить по российской территории дальнобойным оружием. Журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что вероятность диверсии слишком высока, ведь рядом Россия, которая очень любит заниматься подобными вещами.

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Российское посольство – это агентура фсб

До этого на складах компании DHL в Великобритании и Германии происходили возгорания электромассажеров с легковоспламеняющимся веществом на основе магния внутри. Тогда источники The Wall Street Journal в западных разведывательных службах связывали эти инциденты с действиями главного разведывательного управления России.

Российское посольство в любой стране – это агентура фсб. В посольствах некоторых стран вообще нет ни одного дипломата. Там весь персонал исключительно фсб, а также гру. Поэтому страны с посольством России всегда имеет серьезную угрозу прежде всего диверсионную,

– отметил Асланян.

Поэтому кораблей, которые утонули, самолетов, которые взорвались, гостей, которые отравились в ресторане с каждым днем будет все больше. Ведь Россия именно так устроена и именно этот курс по диверсионной работе отработан давно. Ведь пользоваться ядами, устраивать несчастные случаи НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР – 24 Канал) начало еще против белогвардейцев.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок уверен, что россияне причастны к инциденту в Вильнюсе. На днях в СМИ вышли материалы, касающиеся обострения отношений России с Великобританией, Финляндией, странами Балтии. Пишут, что страны Европы уже готовятся к возможному вторжению россиян.

"Несчастные литовцы. У них недавно серьезно горел склад, перед этим было нападение на Леонида Волкова, который был соратником Алексея Навального, и будет еще много. И это всегда будет выглядеть как несчастный случай", – добавил ведущий программы "Ходорковский LIVE".

Отметим, что на борту самолета находилось четыре человека – два пилота и два пассажира. Один член экипажа погиб. В доме, на который упал самолет, четыре квартиры, в них проживает 12 человек. Все они были эвакуированы, никто не пострадал.