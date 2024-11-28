Зокрема, на воєнних базах США та їх союзників у відповідь на дозвіл бити по російській території далекобійною зброєю. Журналіст та ведучий програми "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян сказав 24 Каналу, що ймовірність диверсії занадто висока, адже поряд Росія, яка дуже любить займатися подібними речами.

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Російське посольство – це агентура фсб

До цього на складах компанії DHL у Великій Британії та Німеччині відбувалися загоряння електромасажерів з легкозаймистою речовиною на основі магнію всередині. Тоді джерела The Wall Street Journal у західних розвідувальних службах пов'язували ці інциденти з діями головного розвідувального управління Росії.

Російське посольство у будь-якій країні – це агентура фсб. У посольствах деяких країн загалом немає жодного дипломата. Там весь персонал виключно фсб, а також гру. Тому країни з посольством Росії завжди має серйозну загрозу насамперед диверсійну,

– зазначив Асланян.

Тому кораблів, які потонули, літаків, які вибухнули, гостей, які отруїлися у ресторані з кожним днем буде все більше. Адже Росія саме так влаштована й саме цей курс по диверсійній роботі відпрацьований давно. Адже користуватися отрутами, влаштовувати нещасні випадки НКВД (Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР – 24 Канал) почало ще проти білогвардійців.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок впевнений, що росіяни дотичні до інциденту у Вільнюсі. Днями у ЗМІ вийшли матеріали, які стосувалися загострення відносин Росії з Великою Британією, Фінляндією, країнами Балтії. Пишуть, що країни Європи вже готуються до можливого вторгнення росіян.

"Нещасні литовці. У них нещодавно серйозно горів склад, перед цим був напад на Леоніда Волкова, який був соратником Олексія Навального, й буде ще багато. Й це завжди виглядатиме як нещасний випадок", – додав ведучий програми "Ходорковский LIVE".

Зазначимо, що на борту літака перебувало чотири людини – два пілоти та два пасажири. Один член екіпажу загинув. У будинку, на який упав літак, чотири квартири, у них проживає 12 осіб. Усіх їх було евакуйовано, ніхто не постраждав.