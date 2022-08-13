Когда Россию признают террористической, миллионы украинцев смогут с ней судиться в США, – Шейтельман

Очень важно, чтобы США признали россию государством-спонсором терроризма. Это поможет украинцам судиться за ущерб, нанесенный оккупантами.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, пострадавшие от российской агрессии украинцы могли бы получить компенсацию от россии через американские суды.

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Это могут быть десятки тысяч долларов компенсации

Шейтельман признает, что о компенсации пока можно говорить только условно. Но если опираться на выплаты, которые были после Второй мировой, то на сегодня это были бы десятки тысячи долларов.

Это не только касается тех, у кого погиб родной. Если ты стал беженцом – сможешь обратиться в американский суд и получить компенсацию. По таким прецедентам, что были после Второй мировой, если все пересчитать на нынешние цены, то получатся десятки тысяч долларов компенсации, – отметил Шейтельман.

Если такое решение реально когда-нибудь примут в США, то граждане смогут подавать и представительные иски – когда судится сразу группа людей. Такие возможные компенсации могут стать серьезной проблемой для россии. Ведь пострадали от агрессии миллионы украинцев.

Шейтельман о возможном признании россии государством-спонсором терроризма

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