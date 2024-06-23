Эффективность российских "Калибров" снизилась: генерал-лейтенант в отставке назвал причины
Россия начала запускать по Украине ракеты "Калибр" из Азовского моря. С начала полномасштабного вторжения эффективность вражеского оружия существенно снизилась. На это повлияло несколько причин.
Военный эксперт, основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко назвал 24 Каналу, какие трудности появились у вражеской армии.
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С чем связано уменьшение результативности "Калибров"
Романенко отметил, что благодаря эффективным действиям Сил обороны Украины по уничтожению Черноморского флота у россиян уменьшилось количество кораблей-носителей, которые могут запускать "Калибры". Соответственно фиксируем все меньшее участие этих ракет в воздушных ударах.
Заметим, что "Калибры" – это не баллистика, а крылатые ракеты, которые летят по аэродинамической траектории. Украина имеет больше средств противовоздушной обороны, чтобы им противодействовать. Даже американские установки Hawk, советские истребители и мобильные группы могут сбивать крылатые ракеты, и уже это делали. Это не баллистика, по которой могут работать исключительно зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.
Уменьшилось количество носителей, которые могут запускать "Калибры". Увеличилось количество наших средств, которые могут их сбивать. Поэтому доля этих крылатых ракет, которые формирует враг для ударов по объектам Украины, также уменьшилась,
– подчеркнул Игорь Романенко.
Из-за чего Россия переместила флотилию из Черного моря
С 2023 года Украина сформировала в Черном море условия, при которых корабли и катера не могут там чувствовать себя в безопасности. Поэтому их передислоцируют в Новороссийск и порты Грузии, которые не полностью оборудованы для обеспечения боевой деятельности.
Это стратегического уровня достижения Сил обороны Украины, когда на море, не имея фактически крупных Военно-морских сил, нашли нестандартные асимметричные действия путем безэкипажных катеров, которые уничтожили четверть Черноморского флота. Такие же условия нужно формировать в отношении воздушных целей,
– отметил военный эксперт.
Сколько "Калибров" в акваториях морей
В Военно-морских силах сообщили, что по состоянию на 06:00 23 июня в акваториях морей находятся 4 носителя "Калибров":
- в Черном море 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр".
- в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр".
Общий залп крылатых ракет с 4 ракетоносителей может достигать до 24 единиц.