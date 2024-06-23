Військовий експерт, засновник Благодійного Фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко назвав 24 Каналу, які труднощі з'явилися у ворожої армії.

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З чим пов'язане зменшення результативності "Калібрів"

Романенко зазначив, що завдяки ефективним діям Сил оборони України щодо знищення Чорноморського флоту у росіян зменшилася кількість кораблів-носіїв, які можуть запускати "Калібри". Відповідно фіксуємо дедалі меншу участь цих ракет у повітряних ударах.

Зауважимо, що "Калібри" – це не балістика, а крилаті ракети, які летять по аеродинамічній траєкторії. Україна має більше засобів протиповітряної оборони, аби їм протидіяти. Навіть американські установки Hawk, радянські винищувачі та мобільні групи можуть збивати крилаті ракети, й уже це робили. Це не балістика, по якій можуть працювати винятково зенітно-ракетні комплекси Patriot і SAMP/T.

Зменшилася кількість носіїв, які можуть запускати "Калібри". Збільшилася кількість наших засобів, які можуть їх збивати. Тому доля цих крилатих ракет, які формує ворог для ударів по об'єктах України, також зменшилася,

– наголосив Ігор Романенко.

Через що Росія перемістила флотилію з Чорного моря

З 2023 року Україна сформувала у Чорному морі умови, за яких кораблі та катери не можуть там почуватися у безпеці. Тому їх передислоковують у Новоросійськ та порти Грузії, які не повністю обладнанні для забезпечення бойової діяльності.

Це стратегічного рівня досягнення Сил оборони України, коли на морі, не маючи фактично великих Військово-морських сил, знайшли нестандартні асиметричні дії шляхом безекіпажних катерів, які знищили чверть Чорноморського флоту. Такі ж умови потрібно формувати щодо повітряних цілей,

– зазначив військовий експерт.

Скільки "Калібрів" в акваторіях морів

У Військово-морських силах повідомили, що станом на 06:00 23 червня в акваторіях морів перебувають 4 носії "Калібрів":

в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр".

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп крилатих ракет з 4 ракетоносіїв може сягати до 24 одиниць.