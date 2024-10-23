Почему США запрещают Украине бить ATACMS по России: Остин назвал еще одну причину

США не позволяют Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России, так как считают, что Россия уже перевела свои цели за пределы радиуса действия ракет.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News.

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"Я думаю, что у украинцев есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", –сказал министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что Украина имеет много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.

Может ли Украина наносить удары по России