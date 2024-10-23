Почему США запрещают Украине бить ATACMS по России: Остин назвал еще одну причину
23 октября 2024, 13:14Читати новину українською
Источник:Fox News
США не позволяют Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России, так как считают, что Россия уже перевела свои цели за пределы радиуса действия ракет.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News.
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"Я думаю, что у украинцев есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", –сказал министр обороны США.
Глава Пентагона добавил, что Украина имеет много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.
Может ли Украина наносить удары по России
- Стоит отметить, что США и Великобритания ограничивают возможности использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow, которые передали ВСУ.
- Союзники не одобряют удары по целям внутри России из-за угрозы эскалации.
- В частности, из-за опасений эскалации канцлер Германии Олаф Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.