Боррель объяснил, почему партнеры не могут сбивать российские ракеты над Украиной

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель заявил, что партнеры не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле из-за отсутствия военных баз на ее территории.

Главный дипломат ЕС осудил массированные российские атаки, в частности, на объекты инфраструктуры. Об этом Боррель сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В то же время Киев не может защитить украинское небо из-за недостатка ракет.

Несколько дней назад Россия разрушила важнейшую электростанцию, которая обеспечивала Киев электроэнергией. Украина не смогла это предотвратить, потому что ей не хватало боеприпасов, я не говорю об артиллерийских боеприпасах для наземных атак, а для систем ПВО,

– сказал Боррель.

Не стоит сравнивать Украину и Израиль

Он отметил, что союзники не могут так же сбивать ракеты над Украиной из-за отсутствия военных баз союзников на ее территории, как в Израиле. Боррель призвал не сравнивать эти две ситуации.

Иранская атака содержала ракеты, пролетавшие над воздушными базами, принадлежащих Франции, США и Иордании, которые также защищали свои воздушные базы. Этого нет в Украине, поскольку там нет воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании над которыми могли бы пролететь российские ракеты,

– сказал Жозеп Боррель.

Он также напомнил, что Израиль имеет оборонный механизм "Железный купол", который строился годами и стоил дорого. Боррель говорит, что даже если бы союзники имели достаточно денег, установить такую систему "за одну ночь" невозможно.

Верховный представитель ЕС призвал усилить помощь для Украины, в частности укрепить ПВО. На следующей неделе министры иностранных дел обсудят конкретные предложения во время встречи в Люксембурге.

Украина нуждается в системах ПВО