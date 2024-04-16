Боррель объяснил, почему партнеры не могут сбивать российские ракеты над Украиной
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель заявил, что партнеры не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле из-за отсутствия военных баз на ее территории.
Главный дипломат ЕС осудил массированные российские атаки, в частности, на объекты инфраструктуры. Об этом Боррель сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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В то же время Киев не может защитить украинское небо из-за недостатка ракет.
Несколько дней назад Россия разрушила важнейшую электростанцию, которая обеспечивала Киев электроэнергией. Украина не смогла это предотвратить, потому что ей не хватало боеприпасов, я не говорю об артиллерийских боеприпасах для наземных атак, а для систем ПВО,
– сказал Боррель.
Не стоит сравнивать Украину и Израиль
Он отметил, что союзники не могут так же сбивать ракеты над Украиной из-за отсутствия военных баз союзников на ее территории, как в Израиле. Боррель призвал не сравнивать эти две ситуации.
Иранская атака содержала ракеты, пролетавшие над воздушными базами, принадлежащих Франции, США и Иордании, которые также защищали свои воздушные базы. Этого нет в Украине, поскольку там нет воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании над которыми могли бы пролететь российские ракеты,
– сказал Жозеп Боррель.
Он также напомнил, что Израиль имеет оборонный механизм "Железный купол", который строился годами и стоил дорого. Боррель говорит, что даже если бы союзники имели достаточно денег, установить такую систему "за одну ночь" невозможно.
Верховный представитель ЕС призвал усилить помощь для Украины, в частности укрепить ПВО. На следующей неделе министры иностранных дел обсудят конкретные предложения во время встречи в Люксембурге.
Украина нуждается в системах ПВО
Владимир Зеленский заявил, что Трипольскую ТЭС уничтожили, потому что в Украине не осталось ракет. Глава государства отметил, что от Трипольской ТЭС зависит свет в Киевском регионе. На эту станцию летело 11 российских ракет.
Жозеп Боррель заявил, что дешевле предоставить Киеву системы Patriot, чем потом восстанавливать разрушенные российскими обстрелами электростанции. Он также созвал Совет иностранных дел и обороны 22 апреля, чтобы обсудить потребности Украины в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.
В начале апреля Владимир Зеленский заявил, чтобы полностью закрыть Украину полностью, желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.