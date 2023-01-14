В Кремле лопнуло терпение: почему Суровикина заменили на Герасимова

В военном командовании России произошли очередные перемены. В Кремле лопнуло терпение и Суровикина заменили на Герасимова.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Институт изучения войны говорит о том, что Пригожин сражается не за Соледар, а за благосклонность Путина.

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Первая фаза войны

Ступак отметил, что вторжение в Украину в конце февраля инспирировалось Путиным, его окружением, ФСБ, разведкой. Именно поэтому она называется "операция", а не "война", потому что спецслужбы планируют операции максимум на 2 месяца.

Поручили планирование и реализацию генштабу, но под определенной "крышей" со стороны спецслужб. Они чувствовали себя бодро, потому что им казалось, что все будет классно, четко. Там Медведчук, там Деркач, там московские попы встанут, выйдут, мятеж, переворот, Зеленский уйдет,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Вторая фаза войны

Он продолжил, что в июне – июле военных начали снимать с должностей и смотреть в сторону ЧВК. Их в России много, не только "Вагнер", а еще "Редут", "Русичи", "Енот" и т.д. Самый влиятельный, конечно, Пригожин, человек Ковальчука. У Ковальчука есть антизападные взгляды, как у Путина, и за его средства финансируется ЧВК "Вагнер".

"ЧВК сказала, что может сделать все то, что не смогли сделать российские военные, но ей нужна тяжелая техника, амуниция, самолеты, вертолеты, люди. В ЧВК "Вагнера" в начале войны были люди из тех, кто раньше воевал в Африке, Сирии, они были достаточно подготовлены", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

По его словам, ВСУ сократили количество таких российских военных, и ЧВК получила согласие набирать зэков. Они не будут считаться как потери, им необязательно платить и т.д. Поэтому и этими силами Пригожин вот уже 7 месяцев пытается захватить Бахмут.

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Третья фаза войны

Как отметил бывший сотрудник СБУ, терпение в Кремле лопнуло. Генералы, которых материл Пригожин, объединились и дожали Путина. Первым звонком было возвращение Лапина, теперь же смена Суровикина на Герасимова.

Для Пригожина это "черная метка", как у пиратов. Он понимал, что теперь ему полностью конец, в случае если он не одержит скорой победы на Бахмуте. Бахмут потом видоизменился в Соледар. Вот именно с тем, что его начали поджимать сзади, Пригожин начал так яростно драться и класть столько россиян, чтобы захватить хоть какие-то позиции ВСУ,

– подчеркнул Ступак.

Он добавил, что в целом в России происходят удивительные события. В частности, Пригожин отчитывается, что захватил Соледар. Наши военные это опровергают. Но больше даже российское минобороны не подтверждает этого.

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