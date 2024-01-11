Сначала разобрали, а потом установили назад: почему Тернополю вернули новогоднюю елку

В Тернополе недавно начали демонтаж елки. Однако впоследствии символ новогодних праздников был возвращен на место.

Елку в Тернополе начали разбирать 9 января, после завершения новогодних праздников. Но в результате ее оставили на Театральной площади.

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Почему елку вернули

Эту елку решили не убирать пока, потому что об этом попросили местные жители. КП "Тернопольгорсвет" оставило символ Рождества и Нового года по просьбе тернопольчан.

Наши работники уже сняли с елки игрушки, также перешли к демонтажу иллюминации. Однако елку решили оставить на время. Гирлянды, которые успели снять, вернули,

– сказал директор коммунального предприятия Олег Лехицкий.

Он отметил, что коммунальщики не будут вешать назад игрушки.



Новогодняя елка в Тернополе / Фото "20 минут"

Также возвращение елки прокомментировал начальник управления ЖКХ, благоустройства и экологии Олег Соколовский. По его словам, после начала демонтажа елки начались массовые обращения тернопольчан к ним. Одни звонили, а другие лично приходили в управление.

Взрослые просили власть оставить елку, потому что об этом попросили их дети. Соколовский заявил, что после этого мэр Тернополя Сергей Надал дал соответствующее поручение. Елка еще простоит некоторое время, но пока неизвестно, сколько именно.

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