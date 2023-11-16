"Будем откровенными": у Зеленского сказали, почему Украина еще не освободила Крым
Весной 2023 года в Офисе Президента прогнозировали, что Украина через 5 или 7 месяцев будет в Крыму. Однако предположение не оправдалось по ряду причин.
Детальнее о том, почему украинские воины пока не освободили временно оккупированный Крым, рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Почему Украина еще не освободила Крым
"Будем откровенными. Когда мы говорим о сроках освобождения, то сегодня некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа – сколько и какого оружия нужно; сколько и когда это оружие будет поступать; сколько, когда и как будут работать санкции против России; сколько и как Россия потратит денег", – объяснил советник главы ОПУ.
Поскольку даже во время санкций большой ряд глобальных компаний продолжают работать на потребительском рынке России, давая возможность стране-агрессору через налоги получать немалые доходы для бюджета.
К примеру, в 2023 году Россия потратит на войну около 10,2 триллиона рублей, а уже в 2024 году – более 14,6 триллиона рублей. Поэтому нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурса.
Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть у нас через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, а не через 90 – 120 дней,
– подчеркнул Подоляк.
Поскольку, если долго затягивать с передачей оружия, россияне узнают, что и в каком количестве у Украины будет. Тогда оккупанты начнут готовиться к стратегической обороне – окапываться.
Есть ли у Украины финал "не зайти в Крым"
Поэтому, по словам Подоляка, сроки освобождения той или иной территории зависят исключительно от некоторых вещей:
- деньги в России – ресурсы у Украины;
- оружие в России – оружие в Украине;
- сроки, когда оружие достаточно будет использоваться Украиной или Россией.
Главное – посмотреть, как Россия сражается на оккупированных территориях и быстро внести соответствующие коррективы в тактику проведения боевых действий.Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите 17 ноября в 10:00 на ютубе 24 Канала
К примеру, если бронетехника продемонстрировала, что не является ключевым элементом на этапе прорыва обороны, то нам нужно другое оружие – дроны, дальнобойные ракеты, системы РЭБ, авиация. Только тогда можно прогнозировать сроки освобождения Крыма и других оккупированных территорий.
Но вернемся к главному. У нас есть финал "не зайти в Крым", который бы четко говорил, что у Украины будет историческая перспектива? Есть хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий? В России не произошли соответствующие политические и управленческие перемены. Россия продолжает 14,6 триллиона рублей тратить непосредственно на войну. Это только прямые расходы, а есть еще косвенные. Есть ли у нас хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10 или 15 лет?,
– сказал Михаил Подоляк.
Актуальная информация о ситуации в Крыму
- 16 ноября в Севастополе раздавались громкие взрывы, напоминавшие пуски реактивных бомбометов. Впоследствии минобороны России заявило, что полуостров атаковали 3 беспилотника, которые будто бы перехватили в акватории Черного моря.
- 15 ноября в Крыму развевался украинский флаг. Известно, что акцию провели участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента". Своим поступком активисты хотели дать всем понять, что остров – это украинская земля.
- На днях во временно оккупированном Крыму были поражены российские десантные корабли. По официальной информации Главного управления разведки – техника уничтожена.