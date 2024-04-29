Сложный процесс: почему партнеры не передают Украине системы Patriot

Европейские партнеры пока не спешат передавать Украине ЗРК Patriot. Однако ныне западные страны перестраховываются.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что угроза со стороны России несется в сторону Европы. В настоящее время европейцы живут памятью Второй мировой войны и что к ней привело.

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"Я хочу не ошибиться в оценках того, что правительства Европы адекватно оценивают эти угрозы и соответствующим образом будут реагировать. Поэтому из-за этого и возникают эти задержки с передачей Украине систем Patriot",– предположил Клочок.

Если раньше Запад недооценивал угрозу со стороны России, то сейчас он ее переоценивает и перестраховывается. Все, чтобы по западным странам не ударили ракетами. В настоящее время Европа боится российской агрессии, и потому не передает системы ПВО.

Война может подойти вплотную

В то же время на это может влиять и другой фактор. В настоящее время президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает в Европе тезис о том, что Украине нужно помогать для того, чтобы война не пришла в страны, у которых с ней есть граница. К примеру, в Румынию или Польшу.

Россия может действительно подойти очень вплотную к этим границам, и тогда вызовы для безопасности Европы будут просто невероятно велики. Это будет одним из мотивационных факторов передачи Украине систем Patriot. В частности, и недавние массированные ракетные удары по энергосистеме Украины,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Россия не может наносить эффективные и точные удары по разным объектам, как бы она этого хотела, из-за наличия в Украине эшелонированной системы противовоздушной обороны. Впрочем, у украинского государства мало систем ПВО.

Украине нужно передавать системы ПВО для того, чтобы она обескровливала возможности российского ВПК, уничтожая ракетный потенциал оккупантов.

"Сложный процесс, но он двигается. Хорошо, что он двигается. Верю в то, что эти системы будут переданы, потому что этим вопросом занялись немцы", – подчеркнул Клочок.

Украине нужны ЗРК Patriot

Испания отказывается передавать ЗРК Patriot Украине даже под давлением НАТО и ЕС. В Минобороны страны отметили, что это – единственное средство, которое сможет эффективно защитить Испанию в случае ракетного удара.

Ранее стало известно, что Греция передаст Украине свой ЗРК Patriot с гарантиями от США. Однако впоследствии страна отказалась передавать ПВО.

Между тем, министр иностранных дел Украины надеется на системы Patriot от США. По крайней мере, "одну запасную". Дмитрий Кулеба заявлял, что сейчас у украинского государства "на радаре" есть 4 конкретных батареи Patriot. Продолжаются переговоры.