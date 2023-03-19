МиГи повысят обороноспособность, но Украине нужны современные истребители, – пилот Karaya

Польша и Словакия вместе передадут Украине 33 МиГ-29. Самолеты повысят обороноспособность нашего государства. Однако Украине нужны современные истребители.

Об этом заявил Герой Украины, известный пилот Karaya. Военный также объяснил, почему самих МиГ-29 недостаточно.

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Вадим Ворошилов подчеркнул, что Украина очень благодарна нашим партнерам за предоставление всесторонней помощи, особенно Польше и Словакии за передачу МиГ-29. Пилот отметил, что это сильно повысит обороноспособность и эффективность выполнения текущих задач. Кроме того, будет хорошим резервом для укомплектования и ремонта имеющихся самолетов.

Они (МиГ-29 – 24 Канал) помогут в выполнении текущих задач, но не дадут потенциала для наступательных действий и завоевания полного владычества в воздухе,

– отметил Karaya.

Для этого Украине крайне необходимы именно современные самолеты, как F-16. "Предлагаю другим странам-партнерам приобщиться к передаче современных истребителей и стать стальным крылом в освобождении украинского неба от вражеского металла!" – призвал Ворошилов.

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Для чего Украине нужны F-16

В эксклюзивном интервью 24 Канала пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что самолеты F-16 прежде всего нужны Украине, чтобы отражать ракетные атаки оккупантов.

Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны,

– отметил Юрий Игнат.

Он пояснил, что самолеты типа "МиГ" и "Су", которые сейчас имеет Украина, не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахиды". В то же время, истребители F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволят сбивать эти цели эффективно.

Кроме того, как подчеркнул Игнат, F-16 – это платформа, имеющая широкий спектр вооружений, которым можно наносить мощные удары по наземным целям, и даже морским.

"Нам нужен самолет, имеющий дальнобойное оружие, который может эффективно запускать ракеты HARM, запускать современные боеприпасы различных типов, которые есть на вооружении стран НАТО. Это очень хорошие ракеты, управляемые авиационные бомбы и другое вооружение", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ .

Также он подчеркнул, что Украине не нужны F-16, чтобы атаковать ими территорию России. Наше государство стремится только освободить свои территории, в частности, оккупированные государством-агрессором Донбасс и Крым.