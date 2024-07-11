Почему Украину не берут в НАТО прямо сейчас: в Госдепе ответили
Заместителя помощника государственного секретаря США Кристофера Смита спросили, почему Украина не может получить приглашение в НАТО сегодня.
Ранее Анджей Дуда выразил надежду, что Украину пригласят в Альянс в 2025 году. Но на момент вступления должна завершиться война с Россией, потому что НАТО не хочет воевать.
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Что не дает Украине попасть в НАТО сейчас
Кристофер Смит не ответил на этот вопрос прямо. Он сосредоточился на том, что НАТО делает для Украины.
Союзники очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО. И я думаю, что результаты, которые объявили в рамках сегодняшнего саммита, четко об этом свидетельствуют. Мы не сосредотачиваемся только на словах в декларации, что чрезвычайно важно. Мы также сосредоточены на конкретных вещах. Украина уходит отсюда с историческими обязательствами от НАТО, которых никогда не получала ни одна страна, которая стремится вступить в Альянс,
– сказал он.
Что НАТО делает для вступления Украины:
- F-16 направляются в Украину, чтобы охранять наше небо этим летом.
- Будет развернуто командование по тренировке и поддержке в Германии. Это поможет ВСУ модернизироваться и стать совместимыми с НАТО.
- Наше государство получит больше ПВО. "Вы видели комментарии президента Байдена: пять новых стратегических систем для противодействия атакам России с воздуха, а также десятки тактических систем, которые расширят интегрированную противовоздушную оборону, которая защищает украинские силы, украинское небо, украинские города и критическую инфраструктуру", – сказал Смит.
- А еще союзники обязуются предоставить Украине 43 миллиарда долларов помощи в течение следующего года.