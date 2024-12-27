Хоть КАБами обстреливают меньше: в ВСУ сказали, чем сейчас массированно бьют по Югу

В течение последних двух – трех недель снизилась интенсивность авиационных ударов управляемыми авиационными бомбами по позициям ВСУ и прифронтовых населенных пунктах на Юге Украины. Впрочем, враг продолжает наносить массированные удары другими видами вооружения.

Об этом 24 Каналу сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он отметил, что около месяца – полтора назад были дни, когда россияне сбрасывали по несколько десятков КАБов.

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"Спокойнее не стало"

На Юге Украины активно оккупанты били авиабомбами на Запорожском направлении. Однако в течение последних двух – трех недель ударов управляемыми авиационными бомбами стало меньше.

Впрочем, за это время противник несколько увеличил обстрелы из крупнокалиберных артиллерийских систем и удары реактивными системами залпового огня. Некоторые эксперты и военные говорят, что у противника есть возможность заменять те системы вооружения, которых сейчас меньше.

Например, если россиянам не хватает артиллерии, а необходимо уничтожить укрепления Сил обороны, то там армия России применяет управляемые авиационные бомбы. Если на том или ином направлении стало меньше авиационных бомб, то российские захватчики увеличивают обстрелы крупнокалиберной артиллерией,

– сказал Волошин.

По его словам, некорректно говорить, что уменьшилось количество ударов КАБами и ситуация стала спокойнее. Ведь угроза все равно остается и враг наносит удары по позициям украинских военных и прифронтовых населенных пунктах.

К слову, в 2024 году Россия получила 24 новых боевых самолета, но потеряла минимум 23 самолета из-за боевых действий и высокоточных ударов ВСУ.