Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок: что происходит в Черном море
Источник:Силы обороны Юга
Силы обороны Юга предупредили украинцев о серьезной опасности. Их призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Силы обороны Юга объявили чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности. Причиной стало количество военных кораблей России в Черном море.
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Защитники предупредили об опасности
Силы обороны Юга заявили, что страна-агрессорка увеличила свою корабельную группировку до 13 единиц в Черном море.
Оккупанты завели в пункт базирования подводный ракетоноситель. Однако захватчики вывели на боевое дежурство 2 фрегата.
Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 16 единиц. Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок!
– говорится в сообщении.
Украинцев призвали быть внимательными и оперативно реагировать на воздушную тревогу.
К слову, вчера, 30 января, Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море до 9 единиц.
Россия готовит массированную ракетную атаку
- Недавно пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом прокомментировала массированную атаку дронами, которая состоялась во вторник, 30 января. Захватчики пытались атаковать беспилотниками в разных направлениях.
- Как пояснила Гуменюк, оккупанты с помощью "Шахедов" прощупывают нашу систему ПВО и замеряют ее мощности. Это свидетельствует о том, что россияне готовят массированную ракетную атаку.