Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок: что происходит в Черном море

Силы обороны Юга предупредили украинцев о серьезной опасности. Их призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Силы обороны Юга объявили чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности. Причиной стало количество военных кораблей России в Черном море.

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Защитники предупредили об опасности

Силы обороны Юга заявили, что страна-агрессорка увеличила свою корабельную группировку до 13 единиц в Черном море.

Оккупанты завели в пункт базирования подводный ракетоноситель. Однако захватчики вывели на боевое дежурство 2 фрегата.

Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 16 единиц. Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок!

– говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть внимательными и оперативно реагировать на воздушную тревогу.

К слову, вчера, 30 января, Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море до 9 единиц.

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