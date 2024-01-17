Кулеба объяснил важность помощи от США и назвал критическое время для принятия решения

Дмитрия Кулебу спросили о пакете военной помощи от США на 60 миллиардов долларов. Большинство из этих средств должно пойти на производство оружия для Украины в Америке.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в Давосе. Он принял участие в панельной дискуссии по поводу изменений глобального контекста.

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Почему эта помощь важна

Кулеба назвал пакет пособия на 60 миллиардов долларов очень важным с финансовой точки зрения. Ведь он поможет нашему государству укреплять свою армию и микрофинансовую стабильность. Однако эта помощь важна и с политической точки зрения.

Она (помощь – 24 Канал) даст нам четкий посыл, что США останутся с нами. И это просто даст результат во всем мире,

– заметил министр иностранных дел.

Если Украина останется без помощи, это будет иметь вредные последствия. По его мнению, сейчас этой ситуацией можно еще управлять.

Здесь важно помнить о времени. Ибо уже (скоро – 24 Канал) конец января, идет война. Нужно принимать решение,

– подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что сейчас не стоит вопрос, оказывать помощь Украине или нет. Дискуссии вместо этого ведутся вокруг ситуации с американской границей.

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