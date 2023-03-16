Почему важно удерживать Бахмут и какие проблемы у россиян: сводка с фронта от Романа Свитана
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что возможный выход украинских военнослужащих из Бахмута Донецкой области не будет означать проигрыша в войне.
В ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему на самом деле Украине нужен Бахмут.
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Удерживание Бахмута
Роман Свитан рассказал, что ВСУ удерживают не город, а рубеж обороны, который находится в районе Бахмута и проходит преимущественно по реке Бахмутка. К ней россиянам очень сложно подойти с востока и юга.
Если бы там не было Бахмута – вот вообще бы не было этого города, этот рубеж так бы и удерживался. Здесь есть десятки километров трассы, никакого города нет, но россияне бьются об эту трассу и не проходят,
– объяснил Свитан.
"Трасса сама по себе является рубежом обороны. За ней начинаются высоты и ее очень хорошо удерживать. Там практически ровные поля, подойти очень сложно, именно поэтому россияне не могут этого сделать", – добавил военный эксперт.
Почему ВСУ не стоит выходить из Бахмута
Полковник запаса ВСУ отметил, если бросать этот рубеж обороны, тогда придется искать другой. А им может стать – Часов Яр.
"Это отход более чем на 10 километров. При чем придется отходить еще и из нескольких поселков, ведь они не будут прикрыты фланговыми гарнизонами", – подчеркнул Свитан.
Другие рубежи для ВСУ / Скриншот
По его словам, фронт, конечно, не посыплется, но в этой части он однозначно провалится. Ведь тогда придется идти за трассу Константиновка – Бахмут. Именно поэтому Украина удерживает этот рубеж обороны.
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Удар, которого россияне не выдержат
Военный эксперт рассказал, что Бахмутский гарнизон не дает врагам сильно вырваться в сторону Славянска. Россиянам будет очень сложно, ведь если они хотя бы еще километров с 10 пройдут в сторону Славянска, то попадут под мощные фланговые удары Краматорской и Дружковской группировок.
"А это фланговые удары – они их просто не выдержат. Именно поэтому и взывают в информационном пространстве Пригожина, что он не может двигаться, потому что у него проблемы с флангами", – добавил Свитан.
Новости с фронта: последние события
- Российские захватчики официально признали, что Попасной, в Луганской области, больше не существует. Еще до полномасштабного вторжения там проживало 20 тысяч человек. То, что города больше нет, подтверждают и нелегитимные "законы" квазиреспублики "ЛНР" – "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов".
- Ситуация на Белогоровском направлении абсолютно стабильна. Украинские военные мужественно держат оборону, а все попытки врага идти в наступление там терпят поражение.
- ВСУ сбили на Востоке Украины модернизированный китайский беспилотник. Речь идет о Mugin-5, который использовали оккупанты.