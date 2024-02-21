Битва за Авдеевку длилась 10 лет, – военный объяснил, почему ВСУ не удалось удержать город

Три дня назад россияне таки смогли захватить Авдеевку после месяцев непрерывных штурмов. В "Легионе Свободы" объяснили, почему украинским силам пришлось оставить город врагу.

Военнослужащий “Легиона Свободы” Максим Морозов, который лично участвовал в Авдеевской оборонительной операции, в эфире телемарафона рассказал, когда он понял, что город упадет, передает 24 Канал.

Смотрите также Неприятно поразила: в ВСУ опровергли публикацию NYT о "1000 украинских пленных" в Авдеевке

Кузница легенд

Морозов напомнил, что Авдеевская операция, или штурм Авдеевки российскими войсками – это не дело нескольких месяцев. Битва за город длилась 10 лет.

Военный считает, что она того стоила. Авдеевка породила много героев, которые уже отдали жизнь за Украину, и которые еще продолжают борьбу. В частности, Морозов вспомнил о Да Винчи. Именно в Авдеевке он стал легендарным командиром и более известным широкой общественности.

На самом деле, Авдеевка до полномасштабки была кузницей кадров, офицеров, легендарных бойцов. В этом была ее уникальность,

– подчеркнул военный.

Почему город не удалось удержать

По словам Морозова, с началом полномасштабного вторжения интенсивность боев за город возросла. И на днях как раз состоялся апогей этих многочисленных битв, многочисленных вооруженных штурмовых действий.

Военный отметил, что врагу удалось разгадать слабые стороны украинских сил. Вероятно, благодаря своей агентуре противник узнал, что нашим защитникам не хватает артиллерийских снарядов, дронов – камикадзе, они имеют проблему с ротацией пехоты.

Пехота бригад, которые обороняли Авдеевку два года, была чрезвычайно уставшая и понесла потери. В то же время россияне накапливали все больше силы.

Москва имеет возможность очень быстро и эффективно восстанавливать мобилизационный резерв.

Мы все знаем, что количество заключенных, так называемых зэков, в России очень много. И это тот самый ресурс, которым можно очень быстро восстанавливать пехоту,

– объяснил Морозов.

В январе уже все было ясно

Морозов говорит, что понял, что город придется оставить в январе 2024 года, когда враг начал активно использовать КАБы. Оккупанты осуществляли постоянные бомбардировки. Более 500 КАБов сбросили россияне на Авдеевку.

Это огромный тонаж. Он разрушал любые сооружения, которые могли бы стать фортпостом,

– подчеркнул военный.

Он отметил, что каждая многоэтажка могла бы пригодиться нашим военным. Туда можно было бы завести, например, расчет пулеметчиков, что могло стать серьезной преградой для наступающих сил.

Морозов подчеркнул, что россияне за 2 года войны, как бы мы этого не хотели, учатся, делают выводы из своих ошибок. Они продолжают использовать свое преимущество как в живой силе, так и технике.

Именно преимущество в живой силе дало им возможность захватить город и продолжать наступательные действия в сторону Ласточкино.

В то же время Морозов признает, что оборона Авдеевки нанесла врагу огромные потери. Россия здесь потеряла убитыми больше солдат, чем население самого города (оно составляло 36 тысяч человек).