Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится о 3 – 10 километрах, поскольку работать по территории России нельзя. Враг это понимает и этим пользуется.

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"Для нас очень важно, чтобы с нас сняли ограничения по принятию решения по использованию того вооружения, которое нам передается", – подчеркнул Свитан.

Из-за того, что украинским военным нельзя бить западным оружием по стране-агрессору, россияне свободно себя чувствуют в районе баз, которые неподалеку от границы с Украиной. Оккупанты накапливают свои войска. Они знают, что туда не прилетит ни HIMARS, ни ATACMS. Именно поэтому противник может позволить себе проводить любую подготовку и развертывание войск.

То, что произошло в Харьковской области. Они развернулись по территории России в Белгородской области на ширину полсотни километров, подошли к границе и пересекли ее. То есть, пока не дошли до линии обороны в глубине – от 5 до 10 километров – мы не смогли по ним работать на российской территории,

– добавил летчик-инструктор.

Если не контролировать противника на глубине 40 – 50 километров, то с ним очень сложно бороться.

Запрет на применение

По словам секретаря Совбеза, на границе с Харьковщиной до наступления враг сосредоточил 50 тысяч военных. Впрочем, в операции участвует только около 30 тысяч из них.

Военный эксперт рассказал, что на линии соприкосновения выполняет задачи около 10 тысяч оккупантов. А остальные 20 – их поддерживают. То есть занимаются логистикой, переброской сил, средств и боеприпасов. А также – эвакуацией раненых. Фактически на одного россиянина, который воюет, привлечено 2 человека.

"Нигде они не появятся. Эти 30 тысяч выполняют боевые задачи. Просто на линии соприкосновения только треть", – отметил полковник запаса ВСУ.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Если враг примет решение усилить давление, то ему придется перебрасывать резервы с Восточного фронта. Пока противник этого не сделает, Свитан считает, что не может идти речи об увеличении наступательных операций. Именно поэтому захватчики остановились в режиме 10 – 15 атак за сутки на Харьковском направлении.

Первую десятку, которая развернулась на нашей территории, уперлась в нашу линию обороны, мы можем уничтожать. А эти 20 тысяч, которые на российской территории, мы по ним стрелять не можем, потому что у нас есть запрет на работу по этим тыловым частям,

– добавил военный эксперт.

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