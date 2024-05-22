Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про 3 – 10 кілометрів, оскільки працювати по території Росії не можна. Ворог це розуміє та цим користується.

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"Для нас дуже важливо, щоб з нас зняли обмеження щодо ухвалення рішення щодо використання того озброєння, яке нам передається", – наголосив Світан.

Через те, що українським військовим не можна бити західною зброєю по країні-агресорці, росіяни вільно себе почувають у районі баз, які неподалік від кордону з Україною. Окупанти накопичують свої війська. Вони знають, що туди не прилетить ані HIMARS, ані ATACMS. Саме тому противник може дозволити собі проводити будь-яку підготовку та розгортання військ.

Те, що сталося в Харківській області. Вони розгорнулися територією Росії у Білгородській області на ширину пів сотні кілометрів, підійшли до кордону та перетнули його. Тобто, поки не дійшли до лінії оборони у глибині – від 5 до 10 кілометрів – ми не змогли по них працювати на російській території,

– додав льотчик-інструктор.

Якщо не контролювати противника на глибині 40 – 50 кілометрів, то з ним дуже складно боротися.

Заборона на застосування

За словами секретаря Радбезу, на кордоні з Харківщиною до наступу ворог зосередив 50 тисяч військових. Утім, в операції бере участь лише близько 30 тисяч з них.

Військовий експерт розказав, що на лінії зіткнення виконує завдання близько 10 тисяч окупантів. А інші 20 – їх підтримують. Тобто займаються логістикою, перекиданням сил, засобів та боєприпасів. А також – евакуацією поранених. Фактично на одного росіянина, який воює, залучено 2 людини.

"Ніде вони не з'являться. Ці 30 тисяч виконують бойові завдання. Просто на лінії зіткнення лише третина", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

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Якщо ворог ухвалить рішення посилити тиск, то йому доведеться перекидати резерви зі Східного фронту. Доки противник цього не зробить, Світан вважає, що не може мовитися про збільшення наступальних операцій. Саме тому загарбники зупинилися у режимі 10 – 15 атак за добу на Харківському напрямку.

Першу десятку, яка розгорнулася на нашій території, уперлася в нашу лінію оборони, ми можемо знищувати. А ці 20 тисяч, які на російській території, ми по них стріляти не можемо, тому що у нас є заборона на роботу по цих тилових частинах,

– додав військовий експерт.

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