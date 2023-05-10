Залужный не поехал на встречу Военного комитета НАТО: что произошло

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный не прибыл на встречу руководителей оборонных ведомств стран Североатлантического альянса. Как отметил председатель Военного комитета, произошло это из-за ситуации на фронте.

В среду, 10 мая, началась встреча Военного комитета НАТО. Посвящена она, по словам его председателя адмирала Роба Бауэра, российской агрессивной войне против Украины.

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"Участие невозможно даже по видеосвязи"

Собственно, военный объяснил, почему на этом мероприятии нет Валерия Залужного. Он сказал, что накануне получил письмо от украинского Главнокомандующего, в котором говорится, что ситуация на поле боя не позволяет присутствовать ему на конференции.

Его участие даже по видеосвязи невозможно из-за сложной оперативной ситуации в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит

– констатировал адмирал.

В то же время он подчеркнул, что Россия находится на 15-м месяце широкомасштабной войны, которая якобы "должна была длиться три дня".

Также, используя образы мифологии и апеллируя к нашему государству и врагу, Бауэр заявил, что "Голиаф шатается, потому что Давид продемонстрировал исключительную устойчивость и тактическое мастерство".

Что происходит на фронте

Следует сказать, что ситуация на поле боя действительно напряженная. Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщал, что ВСУ пытаются осуществлять контратаки возле Кременной и Белогоровки.

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку. Однако украинским воинам удается понемногу добиваться успехов. Собственно, появилось сообщение, что наши защитники разбили подразделение 72-й бригады России под Бахмутом.

Украинский голос на этом мероприятии, несмотря на отсутствие Залужного, все же присутствовал. Члены Военного комитета заслушали информацию от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.