Дело не в ядерном оружии: почему на самом деле Запад не позволяет уничтожить Россию

Владимир Путин неоднократно шантажировал Запад использованием ядерного оружия. К этим угрозам относятся серьезно, боясь перейти очередную "красную линию".

Опасения Запада проявляется и в том, что же будет с ядерным оружием, если Россия проиграет войну. Ведущий канала "Ходорковский LIVE" в разговоре с 24 Каналом подробно объяснил, почему ядерные угрозы России – это только сказки, и что действительно сдерживает партнеров Украины от решительных действий.

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Что будет с ядерным оружием, если Россия распадется

Россия в течение полномасштабного вторжения пугает Запад использованием ядерного оружия. И этот шантаж, кажется, работает, ведь украинские партнеры до сих пор довольно сдержанные и не предоставляют важных разрешений, которые бы помогли победить Россию.

Наличие ядерного оружия в России для Запада хорошим оправданием, чтобы ничего не делать. В России в него не верят, его сами боятся. А Запад делает вид, что верит и глубоко обеспокоен, что если, мол, Украина победит, тогда Россия распадется и останутся "удельные князья", но уже с ядерными боеголовками,

– подчеркнул Сергей Асланян.

По мнению Асланяна, если Россия все-таки распадется, 83 административные территории, которые не смогут обеспечить себя, потому что получали разве дотации из Москвы, не станут угрозой для мира.

"Произойдет кардинально другое. Ракеты моментально понесут или на металлолом, или на "международную комиссионку", некий аукцион. Это же не та страна. Люди там умеют грабить и пьянствовать. Если они превратятся в какую-то губернию, то не будут нести угрозы большей чем обычные "гопники". А ядерный потенциал они продадут, и Запад это прекрасно понимает", – объяснил Асланян.

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Что на самом деле сдерживает Запад

Журналист выразил удивление из-за позиции Запада, которая заключается в недопущении "эскалации". Ведь Украину существенно сдерживают в возможностях, не давая разрешение на дальнобойные удары по России и другие ограничения по использованию поставленного оружия. Хотя Украина неоднократно доказывала, что любая "красная линия" Путина – это лишь выдумка.

Даже заход украинских военных на российскую территорию не вызвал у Кремля реакции. Владимир Путин даже не смог четко объяснить, что произошло, не говоря уже об использовании ядерного оружия.

Это подлость, то, что называется "кризисом морали", потому что такое поведение является аморальным. Идет война, одна страна напала на другую, а вы жертве говорите, что она сама виновата. На ее место не хотите? Окажетесь, потому что после того, как ее добьют, возьмутся и за вас. Никакие бумажки, договора о ненападении не остановят Путина,

– подчеркнул Асланян.

Асланян также убежден, что ядерное оружие – на самом деле не является сдерживающим фактором для Запада для более решительных действий. Россия все еще остается платежеспособной страной с ресурсами, в обмен на которые с ней до сих пор сотрудничают и США, и Европа. Терять эти средства и ресурсы Запад пока не готов.