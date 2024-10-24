Побоювання Заходу виявляється і в тому, що ж буде з ядерною зброєю, якщо Росія програє війну. Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" у розмові з 24 Каналом детально пояснив, чому ядерні погрози Росії – це лише казки, і що справді стримує партнерів України від рішучих дій.

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Що буде з ядерною зброєю, якщо Росія розпадеться

Росія впродовж повномасштабного вторгнення лякає Захід використанням ядерної зброї. І цей шантаж, здається, працює, адже українські партнери досі доволі стримані й не надають важливих дозволів, які б допомогли перемогти Росію.

Наявність ядерної зброї в Росії для Заходу гарним виправданням, щоб нічого не робити. В Росії в неї не вірять, її самі бояться. А Захід вдає, що вірить і глибоко занепокоєний, що якщо, мовляв, Україна переможе, тоді Росія розпадеться і залишаться "удільні князі", але вже з ядерними боєголовками,

– наголосив Сергій Асланян.

На думку Асланяна, якщо Росія все-таки розпадеться, 83 адміністративні території, які не матимуть змоги забезпечити себе, бо отримували хіба дотації з Москви, не стануть загрозою для світу.

"Відбудеться кардинально інше. Ракети моментально понесуть або на металолом, або на "міжнародну комісійку", такий собі аукціон. Це ж не та країна. Люди там вміють грабувати і пиячити. Якщо вони перетворяться в якусь губернію, то не нестимуть загрози більшої ніж звичайні "гопники". А ядерний потенціал вони продадуть, і Захід це чудово розуміє", – пояснив Асланян.

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Що насправді стримує Захід

Журналіст висловив здивування через позицію Заходу, яка полягає у недопущенні "ескалації". Адже Україну суттєво стримують у можливостях, не даючи дозвіл на далекобійні удари по Росії та інші обмеження щодо використання поставленої зброї. Хоч Україна неодноразово доводила, що будь-яка "червона лінія" Путіна – це лиш вигадка.

Навіть захід українських військових на російську територію не викликав у Кремля реакції. Владімір Путін навіть не зміг чітко пояснити, що відбулось, не говорячи вже про використання ядерної зброї.

Це підлість, те, що називається "кризою моралі", бо така поведінка є аморальною. Йде війна, одна країна напала на іншу, а ви жертві кажете, що вона сама винна. На її місце не хочете? Опинитесь, бо після того, як її доб'ють, візьмуться і за вас. Ніякі папірці, договори про ненапад не зупинять Путіна,

– підкреслив Асланян.

Асланян також переконаний, що ядерна зброя – насправді не є стримувальним фактором для Заходу для рішучіших дій. Росія все ще залишається платоспроможною країною з ресурсами, в обмін на які з нею досі співпрацюють і США, і Європа. Втрачати ці кошти та ресурси Захід поки не готовий.