Ответ на вопрос, почему на Западе так долго одобряют помощь для Украины

Кое-что о перспективах западной помощи для Украины и почему ее предоставление все еще остается достаточно вероятным. Речь здесь не о том, что кто-то реально сильно беспокоится об Украине.

Для начала немного о западной политической элите, которую у нас склонны переоценивать.

Читайте также Сорванные наступления врага и мощная оборона ВСУ: каким был 2023 год на фронте

Как деградировала западная элита

Через десятилетие после завершения Холодной войны эта элита успела заметно деградировать, потому что не было закаливающих ее вызовов. Сейчас западную элиту составляют люди, многие годы учившиеся избегать ответственности и реальных политических решений, занимаясь имитацией политической активности.

В США это выразительно оформилось после выборов, на которых Барак Обама победил Джона Маккейна.

Маккейн был вообще одним из последних "настоящих" политиков в США. Серьезный и ответственный, имел значительный жизненный опыт. Этот опыт предполагал и длительный плен во Вьетнаме, и многое другое.

Но у США подобные политики уже давно не в моде. Обама, конечно, не был каким-либо воплощением "зла". Интересный, молодой, умел производить впечатление. Но наделал кучу ошибок, избегая принятия реальных решений.

Сейчас это общее "нашествие" западных политиков – избегать политических решений, заменяя их симулякрами. Решение – это всегда сложно, это проблемно, они могут быть ошибочными и бивать по тому, кто их принимает. Проще ничего не делать, подменяя действия заявлениями.

Испуганные политики шли на необычные для себя шаги

Когда началась полномасштабная российская агрессия против Украины, западные политики были вынуждены руководствоваться двумя факторами:

поддержка Украины в собственных обществах;

страх пред тем, что агрессия распространится на них.

Поэтому в состоянии испуга они были вынуждены предпринимать необычные для себя шаги. В частности, что-то решать. Первые решения по оружию для Украины, ленд-лиз, заявка на вступление в Европейский Союз – это все из этой серии.

Впоследствии первый испуг прошел, и западные политики решили для себя, что "стратегически" они уже победили. ВСУ подорвали военный потенциал России, и она, дескать, уже не несет для Запада угрозы. Поэтому можно возвращаться к привычной практике – избегать решений.

Ибо решение – это всегда страшно. Вдруг в ответ на решение о ракетах для Украины Россия нанесет ядерный удар? Да, вероятность низкая, но зачем рисковать? Поэтому они начали имитировать поддержку, рассказывая своим гражданам, что они будут помогать Украине столько, сколько нужно. Эта формулировка "столько, сколько нужно" – это квинтэссенция страха принимать решение, потому что говорить "до победы" – это уж слишком конкретная формулировка. Не стоит так поступать.

Важно Что не так с приговором для палача тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского

Расчет их тоже был ясен. Украина отбилась, Россия теряет потенциал, когда "бункерному деду" надоест воевать, тогда с ним все это заморозят без резких движений и угроз, связанных с ядерным оружием. Конечно, это был просчет, но прогноз прогнозируемый, если мы вспомним, о людях, которые больше всего на свете боятся принимать решения.

Соответственно, они постоянно кричали о "помощи Украине", но с самой помощью тянули, делали ее мизерной, ссылаясь на "пустые склады" и "тяжелые процедуры". Здесь расчет тоже был прост – украинцы устанут так воевать и попросят их быть посредниками в переговорах. Это важно, мы же говорим о людях, которые боятся принимать решение. Надо было, чтобы решение вроде будто бы принимали сами украинцы.

Важные решения придется принимать

Но все сработало не так. "Бункерный дед" нашел себе союзников, нашел рынки сбыта для сырья и начал наращивать свой военный потенциал. Западные политики, играя в имитацию поддержки Украины, добились того, что теперь эта самая поддержка уменьшается, а соответствующие решения – блокируются. Их теперь нужно "пробивать", а значит – принимать решение.

Кроме того, нужно принимать решение об увеличении поддержки, потому что бороться с постоянно наращивающей вложения в войну Россией становится все сложнее.

Со всей очевидностью встает и другой момент. Никакого "стратегического поражения" России не произошло, потому что Запад не дал его вовремя завершить. Теперь Россия наращивает свой потенциал и, очевидно, не только против Украины. Ракеты начали снова залетать на территорию НАТО. Против Финляндии создается новый военный округ, численность русской армии – увеличивается. В Латвии внезапно "заметили" нарушение прав русскоязычных.

Российское руководство интерпретировало действия западных политиков как слабость. А для них слабость соседа – это всегда приглашение к агрессии. Это уже начинают понимать в западных экспертных кругах, свидетельством чего есть множество публикаций, выходивших в последнее время. Западные политики не могут не знакомиться с этими публикациями. Так они понимают, что у них все меньше вариантов для действий:

или принять одно (трудное, неприятное) решение о всесторонней поддержке Украины;

или позже принимать много еще более неприятных решений: защищать ли Литву и Эстонию, какие войска туда вводить, как реагировать на угрозу применения ядерного оружия, где и как размещать беженцев и т.д.

Рекомендуем Деэскалация на условиях Путина? Какой мир предлагает Украине ООН

Конечно, они еще будут некоторое время противиться реальности. Всегда проще думать, что оно "рассосется". Но тут в дело вступит сам "бункерный дед". Можете не сомневаться. Ракеты будут залетать в Польшу чаще. Сами они выдвинут новые ультиматумы НАТО. Ну и будут проявлять агрессивные намерения на всех уровнях, потому что некоторые не позволили вовремя добить "медведя".

Потому решение придется принимать. Конечно, гораздо позже, чем было нужно, конечно, в сопровождении политико-цирковых номеров. Конечно, с "качелями" типа "принимаем-откладываем", но придется.