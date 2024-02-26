Почему Зеленский впервые озвучил потери ВСУ в войне: обзор фронта от Свитана

На пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский рассказал, что на поле боя погибла 31 тысяча наших защитников. Это первый комментарий военно-политического руководства Украины по потерям в войне, развязанной Россией.

С какой целью глава государства назвал количество погибших украинских воинов, объяснил в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему Зеленский назвал число потерь ВСУ

Полковник запаса ВСУ отметил, что с точки зрения военной целесообразности называть количество своих потерь нелогично.

Поэтому, вероятно, президент сейчас в режиме ИПСО отработал в сторону российских аналитических центров,

– считает Свитан.

Ведь, подчеркнул он, до конца войны враг не должен знать цифры наших потерь. Если же их озвучили в эфире – это наша ИПСО, направленная на российские центры, которые обрабатывают подобную информацию. Поэтому, пусть теперь россияне морочат себе голову над сказанным нашим президентом.

Что происходит на левом берегу Днепра

Свитан отметил, что левый берег Днепра – это самая дальняя для россиян точка по переброске военной амуниции. Соответственно, снабжение российских войск на данном направлении является наихудшим. А для нас это оптимальный вариант для их уничтожения.

Поэтому, заметил он, уже ради этого есть смысл разворачивать тактические плацдармы на левом берегу, заставляя противника создавать в этом месте определенные корпуса. Мы же их там сковываем.

Им (россиянам – 24 Канал) приходится удерживать этот рубеж, не понимая, где мы начнем двигаться дальше,

– заявил полковник запаса.

По его словам, разворачивать плацдарм до оперативного уровня, то есть под переправу и создание некоторых механизмов по форсированию Днепра, возможно только тогда, когда у нас будет достаточное количество личного состава и техники.

Ведь, добавил он, оккупанты бросят сюда максимальное количество сил и средств, чтобы уничтожить наш плацдарм. Поэтому создание оперативного плацдарма должно быть только для движения хотя бы в сторону Скадовска либо сразу на Крым. А делать это лучше, когда есть авиация.

Когда Россия может восстановить наступательный потенциал

Военный эксперт считает, что российские захватчики не смогут наступать в мае – июне. Дело в том, что есть определенные военные ритмы, которые просчитываются. Поэтому наступательный потенциал у оккупантов заканчивается примерно к марту – апрелю.

Так что, уже с апреля – мая у них включится накопительный ритм,

– сказал Свитан.

По его словам, этот процесс продлится минимум 3 месяца. Если российские войска и будут пытаться где-то наступать, то это будет уже в пределах августа – сентября.

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